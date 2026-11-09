TMO, arz fazlası buğday için 17 Kasım'da 400 bin tonluk ihracat ihalesi yapacak - Son Dakika
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TMO, arz fazlası buğday için 17 Kasım'da 400 bin tonluk ihracat ihalesi yapacak

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TMO, arz fazlası buğday için 17 Kasım'da 400 bin ton ekmeklik, 18 Kasım'da 100 bin ton makarnalık ihracat ihalesi yapacak. İhracatla üreticinin ürününün uluslararası pazarda değerlendirilmesi ve ülkeye döviz kazandırılması hedeflenirken yurt içi arz güvenliği gözetilecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), stoklarındaki arz fazlası buğdayın ihracatı için ihale yapılacağını bildirdi.

TMO'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, coğrafi ve jeopolitik konumuyla üretici ve tüketici ülkeler arasında stratejik bir köprü oluşturduğu belirtildi.

Türkiye'nin tarımsal üretimi, depolama kapasitesi ve lojistik imkanlarıyla uluslararası tarım ticaretinde önemli bir konuma sahip olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde bu yıl ulaşılan Cumhuriyet tarihinin rekor buğday üretimiyle birlikte oluşan arz fazlasının değerlendirilmesi ve farklı ülkelerden gelen ürün taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla 17 Kasım'da 400 bin ton ekmeklik buğday, 18 Kasım'da ise 100 bin ton makarnalık buğday ihracatı için ihaleler gerçekleştirilecektir. Yurt içi arz güvenliğimiz ve piyasamızın ihtiyaçları gözetilerek planlanan bu ihracatla, üreticilerimizin emeğiyle yetiştirilen ürünlerin uluslararası pazarlarda değerlendirilmesi ve ülkemize döviz kazandırılması hedeflenmektedir."

Açıklamada, başlıca buğday ihracatçısı ülkelerdeki mevcut durumun küresel tarım ticareti üzerindeki etkilerinin sürdüğü bu dönemde, arz fazlası ürünlerin ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılmasının, küresel gıda arz güvenliğine de katkı sağlayacağının altı çizildi.

TMO'nun önceliğinin Türkiye'deki gıda arz güvenliğinin sağlanması ve üreticilerin emeğinin korunması olduğu belirtilen açıklamada, "İhracat çalışmalarımız, bu öncelikler temelinde yurt içi arz-talep dengesi ve piyasa gelişmeleri yakından takip edilerek yürütülecektir." değerlendirmesi yer aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TMO, arz fazlası buğday için 17 Kasım'da 400 bin tonluk ihracat ihalesi yapacak - Son Dakika
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