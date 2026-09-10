TMO çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı 100 TL'ye kadar çıktı, alımlar 15 Eylül'de başlıyor - Son Dakika
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TMO çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı 100 TL'ye kadar çıktı, alımlar 15 Eylül'de başlıyor

TMO çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı 100 TL\'ye kadar çıktı, alımlar 15 Eylül\'de başlıyor
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AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca TMO'nun 2026 yılı çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatlarının belirlendiğini açıkladı. Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm 10 numara tipi kilogram alım fiyatı 100 TL olurken, alımlar 15 Eylül 2026'dan itibaren Buldan Doğanköy Mahallesi'ndeki TMO deposundan yapılacak.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatlarının belirlendiğini açıkladı.Denizli'de üzüm üreticilerini yakından ilgilendiren gelişmeyi duyuran Başkan Subaşıoğlu, TMO'nun 2026 yılı çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatlarının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlendiğini ifade etti.

Subaşıoğlu, üreticilerin emeğinin karşılığını alabilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından alım fiyatlarının önem taşıdığını belirterek, açıklanan fiyatın üzüm üreticilerine hayırlı olmasını diledi. AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz" dedi.

TMO tarafından açıklanan rakamlara göre, 'Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm 10 numara tipi, kilogram alım fiyatı 100 TL, 9 numara alım fiyatı 95 TL, 8 numara alım fiyatı 90 TL, 7 numara alım fiyatı 85 TL olarak belirlendi. TMO, çekirdeksiz kuru üzüm alımlarına ilişkin teknik alt yapı, depolama kapasitesi, personel planlaması ve finansman hazırlıklarını tamamlamış olup, 15 Eylül 2026 tarihinden itibaren alımlara başlayacak. Alımlar Buldan İlçesi Doğanköy Mahallesi'nde TMO deposundan yapılacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TMO çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı 100 TL'ye kadar çıktı, alımlar 15 Eylül'de başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: TMO çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı 100 TL'ye kadar çıktı, alımlar 15 Eylül'de başlıyor - Son Dakika
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