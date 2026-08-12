TMO Fındık Alımlarına Başlıyor - Son Dakika
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TMO Fındık Alımlarına Başlıyor

TMO Fındık Alımlarına Başlıyor
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TMO, 2026-2027 sezonu fındık alımlarına 24 Ağustos 2026'da başlayacak. Randevu sistemine geçilecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026-2027 sezonu kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos 2026 tarihinde başlayacağını duyurdu. TMO tarafından yapılan açıklamada, alımların ilk etapta 16 noktada gerçekleştirileceği, hasat durumuna göre alım noktası sayısının 61'e kadar çıkarılabileceği bildirildi.

TMO'nun açıklamasına göre, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre uygulanacak alım fiyatları Giresun kalite için kilogram başına 255 lira, levant kalite için 250 lira, sivri kalite için ise 245 lira olarak belirlendi. Yüzde 50'nin üzerindeki her bir randıman artışı için Giresun kalite fındıkta kilogram başına 5,10 lira, levant kalite fındıkta 5 lira, sivri kalite fındıkta ise 4,90 lira ilave fiyat uygulanacak.

Alımlar randevulu yapılacak

TMO, fındık alımlarının randevulu sistemle gerçekleştirileceğini, randevu sisteminin 17 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla aktif hale getirileceğini açıkladı. Üreticiler randevularını TMO'nun internet sitesi, e-Devlet üzerinden veya TMO iş yerleri ve alım noktalarına bizzat başvurarak alabilecek.

Açıklamada, TMO'nun fındık alımları için gerekli teknik altyapı, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığı belirtilerek, ürünlerin alım kriterlerine uygun şekilde hazırlanması istendi.

TMO, alımlarda rutubet oranının yüzde 6,5 ve altında, sağlam iç fındık oranının yüzde 40 ve üzerinde, buruşuk iç fındık oranının yüzde 10 ve altında, çürük ve bozuk iç fındık oranının yüzde 7 ve altında, yabancı madde oranının ise yüzde 0,5 ve altında olması şartını arayacak. Çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı yüzde 10 ve altında olan ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ürünler de satın alınacak.

Eski yıl mahsulü ile eski ve yeni yıl mahsullerinin karışımı olan fındıkların ise kesinlikle satın alınmayacağı bildirildi. Üreticilerin ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri ve belirlenen standartlara uygun şekilde hazırlayarak randevu aldıkları tarihte TMO alım noktalarına getirmeleri istendi.

Ödemeler teslimatın ardından 21. günden itibaren yapılacak

TMO açıklamasında, fındık bedellerinin ürün tesliminin ardından 21. günden itibaren üreticilerin banka hesaplarına yatırılacağı belirtildi. Üreticilerin ayrıca 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgilerini güncellemeleri ve ürünlerini randevu aldıkları tarihte ilgili TMO alım noktasına teslim etmeleri gerektiği kaydedildi. TMO, alımların üretici memnuniyeti ve olası aksaklıkların giderilmesi amacıyla yürütüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMO Fındık Alımlarına Başlıyor - Son Dakika

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