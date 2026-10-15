TMO, kurutma güçlüğü yaşayan fındık üreticilerine bakiye ürün için randevu verdi

TMO, kurutma güçlüğü yaşayan fındık üreticilerine bakiye ürün için randevu verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TMO, olumsuz hava koşulları nedeniyle fındık kurutmakta güçlük yaşayan üreticilere ilave randevu hakkı tanındığını bildirdi. Kurutabildiği ürünü teslim ederek mevcut randevu hakkını tüketen üreticiler, Çiftçi Kayıt Sistemi limitlerine göre bakiye ürün için randevu alabilecek.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fındık üreticilerine bir ilave randevu hakkı tanındığını bildirdi.
TMO'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ürünlerin kurutulmasında güçlük yaşandığına işaret edildi.
Ürünlerini kurutmakta güçlük yaşayan ve kurutabildikleri sınırlı miktardaki ürünü kuruma teslim ederek mevcut randevu haklarını tüketen üreticilere yeni bir imkan tanındığı belirtilen açıklamada, "Üreticilerimize Çiftçi Kayıt Sistemi limitlerine göre TMO'ya teslim edebilecekleri bakiye ürün miktarı için bir ilave randevu alma hakkı tanınmıştır." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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