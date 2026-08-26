TMO, Üreticilere Ödemeleri Aktardı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 30 Temmuz-5 Ağustos hububat ve 3-11 Ağustos haşhaş kapsülü ürün bedellerinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

TMO'nun NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, hububat ve haşhaş kapsülü alım ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hububat ve haşhaş kapsülü alım ödemelerimiz devam ediyor. 30 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde teslim edilen hububat ürün bedeli olarak 16 milyar 335 milyon lira, 3-11 Ağustos tarihlerinde teslim edilen haşhaş kapsülü ürün bedeli olarak 19 milyon lira bugün itibarıyla üretici banka hesaplarına aktarılmıştır. Ödemesi yapılan üreticilere SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır. Ödemeler, periyodik olarak devam edecektir."