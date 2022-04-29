TMSF'den tasarruf finansman sözleşmelerinin devir duyurusu - Son Dakika
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TMSF'den tasarruf finansman sözleşmelerinin devir duyurusu

29.04.2022 22:08
TMSF'den tasarruf finansman sözleşmelerinin devir duyurusu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF), Birevim, Eminevim, FuzulEv, İmece, Katılımevim ve Sinpaş Yapı'nın, tasfiyedeki finansman şirketlerinin "tasarruf dönemi sözleşmeleri"ni devralma taleplerinin TMSF ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından uygun görüldüğü ve...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF), Birevim, Eminevim, FuzulEv, İmece, Katılımevim ve Sinpaş Yapı'nın, tasfiyedeki finansman şirketlerinin "tasarruf dönemi sözleşmeleri"ni devralma taleplerinin TMSF ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından uygun görüldüğü ve devir sözleşmelerinin imzalandığı bildirildi.

TMSF'nin tasarruf finansman sözleşmelerinin devrine ilişkin yaptığı açıklamada, 15 Nisan 2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7394 sayılı kanun gereği, tasfiye işlemleri TMSF tarafından yürütülen ve kamuoyunda "evim şirketleri" olarak bilinen şirketlerin müşteri sözleşmelerinin devredilmesi için imzaların atıldığı belirtildi.

Açıklamada, kamuoyunda "Birevim", "Eminevim", "FuzulEv", "İmece", "Katılımevim" ve "Sinpaş Yapı" markasıyla tanınan ve BDDK tarafından intibak işlemleri onaylanan şirketlerin, Kuruma başvurduğu ve tasfiyedeki finansman şirketlerinin "tasarruf dönemi sözleşmeleri"ni devralma talebinde bulunduğu aktarılarak, "Söz konusu talepler, TMSF ve BDDK tarafından uygun görülmüş ve devir sözleşmeleri imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Hangi şirketin hangi şirket sözleşmelerini devralacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birevim; İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul AŞ, Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Paz. AŞ, İhtiyaçevim Gayrimenkul Otom. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ, Gerçekevim Gayrimenkul Otom. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ'nin, Eminevim; Finansevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ, Yaşamevim Gayrimenkul AŞ'nin, FuzulEv; Hedefevim Gayrimenkul Otom. ve Tic. AŞ, Doğruevim Gayrimenkul Org. AŞ, Finalevim Gayrimenkul Otom. Org. AŞ, HH Aydın Yatırım Holding AŞ, Önceevim Gayrimenkul Otom. Paz. San. Tic. AŞ'nin, İmece; Destekevim Gayrimenkul İnş. Taah. Otom. Org. San. Tic. AŞ, Vizyonevim Gayrimenkul Otom. İlet. Paz. San. Tic. AŞ, Varlıkevim Gayrimenkul AŞ'nin, Katılımevim; Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Otom. Org. AŞ, Birlikbirikim Gayrimenkul Org. İlet. Oto. Paz. San ve Tic. AŞ, İktisatevim Gayrimenkul AŞ, Değer Tasarruf Gayrimenkul AŞ, Morevim Tasarruf Gayrimenkul Otom. Enerji Org. ve Paz. San. Tic. AŞ'nin, Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı (Eski Unvanı: Sinpaş Yapı Endüstrisi AŞ) ise İstek Evim Gayrimenkul Otom. Paz. ve Tic. AŞ'nin sözleşmelerini devralacaktır."

Yaklaşık 45 bin adet sözleşmenin, devralan şirketlere elden teslimi işlemlerinin tamamlanması için çalışılıyor

Açıklamada, hukuki süreci devam edenler ile "finansman dönemi"ndeki sözleşmelerin devredilmeyeceği belirtilerek, kendisine ev veya araba teslimatı yapılmış müşterilerin, taksitlerini eskisi gibi ödemeye devam edeceği bildirildi.

Yaklaşık 45 bin adet sözleşmenin, devralan şirketlere bizzat elden teslim edilmesi işlemlerinin en kısa sürede tamamlanmasına gayret edildiği aktarılan açıklamada, "Bu süreçte karşılıklı kontrollerin alacağı süre de göz önünde bulundurularak, sözleşmelerin yeni şirkete teslim edilmesinden sonra, sözleşmeleri devralan firmalar tarafından müşterilerle iletişime geçilecektir. Konuyla ilgili 'sıkça sorulan sorular' sayfasına, TMSF'nin ve tasfiyedeki şirketlerin internet sitelerinden ulaşılabilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Birikimevim ile İmece Yatırım birleşti

Öte yandan, İmece Yatırım Organizasyon AŞ'nin, tasfiye işlemleri Kurum tarafından yürütülen şirketlerden Tasfiye Halinde Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ'yi tüm aktif-pasifiyle kül halinde devralarak birleşme talebiyle Kuruma yaptığı başvurunun olumlu sonuçlandığı belirtilen açıklamada, "BDDK'nın izniyle yürütülen birleşme işlemleri neticesinde, Tasfiye Halinde Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ tüm varlık ve yükümlülükleri aynen korunarak, İmece Yatırım Organizasyon A.Ş ile İmece Yatırım Organizasyon AŞ çatısı altında devren birleşmiştir." denildi.

Açıklamada, Birikimevim AŞ'nin İmece AŞ'ye fiili devir-teslimi sonrasında İmece AŞ nezdinde yürütülecek işlemlere ilişkin olarak, şirketlerin internet sayfaları ile çağrı merkezlerinden bilgilendirmeler yapıldığı ifade edildi.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Gayrimenkul, Katılımevim, Birevim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TMSF'den tasarruf finansman sözleşmelerinin devir duyurusu - Son Dakika


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