TMSF, Markantalya AVM\'nin taşınmazlarını satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak görevli olduğu Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Markantalya AVM'nin kule binasındaki 3 taşınmaz ile menkullerin satış sürecini tamamladı.
TMSF'den yapılan açıklamaya göre, müflis Asya Katılım Bankası AŞ, tek talipli olarak girdiği ihalede muhammen bedel olan 72 milyon 500 bin lira teklif verdi.
İflas masası tarafından yönetilen ve Kadıahmetoğulları Grubu'nun en büyük alacaklısı durumunda olan müflis Asya Katılım Bankası, daha önce düzenlenen ihalede de Markantalya ve Isparta Meydan AVM'den oluşan ticari iktisadi bütünlüğünü, alacaklarına karşılık olarak 3 milyar 950 milyon lira bedelle satın almıştı.
Bir şirketin iflası durumunda varlıklarının toplu olarak değerlendirilip dağıtılması sürecini yönetmekle görevli olan yapı olan iflas masası, genellikle iflas mahkemesi tarafından atanıyor, iflas eden şirketin alacaklılarının haklarını korumak ve adil bir şekilde dağıtım yapmakla sorumlu oluyor.
İflasın yönetimi sürecinde önemli rol oynayan iflas masası, müflis şirketin mal varlığını değerlendirip, alacaklılara ödemeleri yapıyor ve diğer ilgili işlemleri gerçekleştiriyor. İflas masasının aldığı kararlar iflas hakiminin onayından geçiyor.
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Niğde'de bal ormanı kurulumu için fidanlar toprakla buluşturuldu. Niğde Valisi Cahit Çelik, ormanlık alanın kentin toplam yüz ölçümünün yüzde 8'ini oluşturduğunu belirtti ve bal ormanı kurulumuyla bu oranın artırılmasının hedeflendiğini söyledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkarmasının ardından piyasalarda oynaklık arttı. Karar metnindeki, 'Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir.' ifadesi de dikkati çekti. Analistler, söz konusu kararla birlikte merkez bankasının gerekli görmesi halinde piyasayı bir hafta vadeli repo ihale faizinin 300 baz puan üzerinden fonlayarak ek sıkılaştırma yapabileceğini kaydetti. Karar öncesinde gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirleniyordu. TCMB'nin attığı bu adımların bankanın enflasyonla mücadele konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini aktaran analistler, kullanılan araç çeşitliliğinin de arttığını vurguladı. Analistler, PPK metninin de TCMB'nin gerektiği zaman, gereken aracı kullanmakta kararlı olduğunu gösterdiğine değinerek, bu kararlılığın varlık fiyatlarına da yansıdığını bildirdi. Karar öncesi, 32,4170 seviyesinde olan dolar/TL, faiz kararı sonrası yaklaşık yüzde 1,2 düşüşle 32,0230 seviyesine inerken, avro/TL de yaklaşık yüzde 1,4 azalışla 35,0110'a geriledi. Avro/TL karar öncesi 35,5140 seviyesinde bulunuyordu. Altının gram fiyatı da Merkez Bankasının faiz kararı öncesi, 2.301 liradan işlem görürken, söz konusu kararında ardından yüzde 1 gerileyerek 2.277 liraya indi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise faiz kararı sonrası dalgalı bir seyir izlemesinin ardından 9.075,00 puanda dengelendi. Endeks karar öncesinde de 9.079,00 puanda seyrediyordu. Öte yandan, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS) yaklaşık 25 baz puanlık düşüşle 318 baz puana geriledi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Baltimore şehrinde terk edilmiş evler şehir sakinlerine tanesi 1 dolara satılacak. Proje, suç oranlarının yüksek olduğu ve boş ev fazlası olan mahalleleri canlandırmayı amaçlıyor.
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