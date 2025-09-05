TMSF, Maydonoz Döner Grubu'nu Satışa Çıkardı - Son Dakika
Ekonomi

TMSF, Maydonoz Döner Grubu'nu Satışa Çıkardı

TMSF, Maydonoz Döner Grubu\'nu Satışa Çıkardı
05.09.2025 11:19
TMSF, Maydonoz Döner Grubu'nu 2.801 milyon TL muhammen bedelle 15 Ekim 2025'te satışa çıkarıyor.

TMSF, kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. 'Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi. İhale günü 15 Ekim 2025 olarak açıklandı. İhaleye son başvuru tarihi ise 14 Ekim 2025. Maydonoz Döner, 5 ülke 390'ı aşan şubesi ile hizmet veriyor.

Satış ilanında şu bilgiler yer aldı: "İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 280.100.000 (İki yüz seksen milyon yüz bin) TL'dir. Teminat olarak; nakit, teminat mektubu ya da T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller sunulabilecektir.

390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı

SON BAŞVURU TARİHİ 14 EKİM

'Şartname'de belirtilen idari zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olarak, mali zarf ise 1 (bir) asıl olarak, en geç 14.10.2025 tarihi saat 16: 00'a kadar "Satış Komisyonu"na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale 15.10.2025 tarihinde, saat 11: 00'da 'Fon'un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi ("Kısa Liste") oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecektir."

Kaynak: İHA

