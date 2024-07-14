TMSF'nin kayyımlık yaptığı 94 şirketin sahipliği Hazine'ye geçti

Ekonomi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyımlık yaptığı 94 şirket için müsadere kararı verildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TMSF, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ'ye ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Türkiye'nin 32 ilinde 694 şirkette kayyım olarak görev yapıyor. Bu şirketler; ağırlıklı olarak enerji, inşaat, madencilik, mobilya ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

TMSF ayrıca, 82 şirkete pay kayyımı, 93 gerçek kişinin de mal varlıklarına kayyım olarak atandı.

TMSF'nin kayyım olarak görevlendirildiği 97 şirketin tasfiye ve sicilden terkine ilişkin hazırlık işlemleri ile ilan ve bilançonun hazırlanması işlemlerinin başlatılmasına karar verildi. Ayrıca 34 şirketin de tasfiye işlemleri tamamlanarak ticaret sicilinden terkin edildi.

Hakimlik ve mahkeme kararlarıyla TMSF'nin kayyım atandığı şirketlerden 643'ünün kayyımlık kararı yine ilgili mahkeme ve hakimliklerce tamamen kaldırıldı.

TMSF, kayyımlık yaptığı şirketlerde 27 bin kişiye iş sağlıyor

TMSF'nin kayyım olarak görevlendirildiği 694 şirketin aktif büyüklüğü Fon'a devir tarihleri itibarıyla 39,5 milyar lira iken, bu rakam 31 Mart 2024 itibarıyla yüzde 271 büyüme ile 146,5 milyar liraya, öz kaynak toplamı da yüzde 262 artışla 17,5 milyar liradan 63 milyar liraya ulaştı.

Şirketlerin cirosu geçen yılın sonunda 123,3 milyar lira, karı da 10,09 milyar liraya ulaştı.

Halihazırda TMSF yönetimi altındaki şirketlerde 26 bin 914 kişi istihdam ediliyor.

Satışlardan yaklaşık 16,5 milyar lira hasılat elde edildi

TMSF, bugüne kadar 16 şirketin hisselerini açık ihale yöntemiyle sattı. Bu satışlardan toplam 341 milyon lira satış hasılatı elde edildi.

Ayrıca, çoğu ticari ve iktisadi bütünlük (TİB) yöntemiyle yapılan ihalelerde, 12 milyar 861 milyon 350 bin lira ve 3 milyon 500 bin dolar muhammen bedel üzerinden varlıklar satışa sunuldu. Bugüne kadar gerçekleştirilen bütün ihaleler sonucunda KDV dahil 16 milyar 274 milyon lira ve 7 milyon dolar satış hasılatına ulaşıldı.

TMSF'nin kayyım olarak görev yaptığı şirketlerin 94'ü hakkında da ilgili mahkemelerce müsadere kararı verilmesinin ardından bu kararların kesinleşmesiyle şirketlerin sahipliği Hazine'ye geçti.

Bu kapsamda, Erciyes Anadolu Grubu şirketlerine ilişkin satış süreçleri kademeli olarak devam ederken, satış ilanları Resmi Gazete, ulusal çapta yayın yapan gazeteler ve TMSF internet sitesinde yayımlanarak yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisine sunuluyor.

TMSF'den alınan bilgiye göre, bundan sonraki süreçte de şirketlerin satış ve tasfiye işlemlerine devam edilecek.