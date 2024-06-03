TMSF, tasfiye halindeki şirketlere ait lüks araçları satışa çıkardı - Son Dakika
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Ekonomi

TMSF, tasfiye halindeki şirketlere ait lüks araçları satışa çıkardı

TMSF, tasfiye halindeki şirketlere ait lüks araçları satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tasfiye halindeki 6 tasarruf finansman şirketine ait araçları satışa çıkardı. Bentley, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW gibi lüks araçların da bulunduğu 20 otomobil için satış ihalesi düzenlenecek. İhaleye, şartnameye uygun olan herkes katılabilecek ve ihalenin şartnameye uygun hareket eden herkesin katılımına açık olduğu belirtilerek, aracılık yapılmasının önüne geçildi.

03.06.2024 16:25
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kamuoyunda "evim şirketi" olarak bilinen, tasfiye halindeki 6 tasarruf finansman şirketine ait araçları satışa çıkardı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, aralarında Bentley, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW gibi lüks araçların da olduğu 20 otomobil için satış ihalesi düzenlenecek.

TMSF'nin İstanbul'daki genel merkezinde 6 Haziran'da gerçekleştirilecek ihaleye, şartnameye uygun olan herkes katılabilecek.

Daha önce düzenlenen ihalelerde, alıcıların muhammen bedellerin çok altında teklifler vermesi sebebiyle bazı otomobillerin satışı gerçekleştirilememişti.

TMSF, ihalenin, şartnameye uygun hareket eden herkesin katılımına açık olduğunu belirterek, hiçbir şahıs veya kurumun aracılık yapamayacağı konusunda vatandaşları uyarmıştı.

Kaynak: AA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Mercedes, Porsche, Bentley, Audi, Bmw, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMSF, tasfiye halindeki şirketlere ait lüks araçları satışa çıkardı - Son Dakika

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