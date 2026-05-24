TOBB 82. Mali Genel Kurulu Gerçekleşti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 82. Mali Genel Kurulu; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, oda ve borsa camiasının temsilcileri ile 81 ilden gelen iş insanlarının katılımıyla TOBB ETÜ'de gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Cihan Ergenç'in yaptığı Genel Kurul'da, Kayseri iş dünyası tam kadro yerini alırken; Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı ve KTO Başkanı Ömer Gülsoy, genel kurul kürsüsünden TOBB'un bütçe raporlarını sundu.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ile Kayseri'deki oda ve borsaların TOBB delegeleri, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve genel sekreterleri TOBB 82. Mali Genel Kuruluna katıldı. İki gün süren Genel Kurul programının ilk gününde; KTO, KAYSO ve KTB heyetleri, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulundu. Genel Kurul vesilesiyle TOBB İkiz Kuleler bahçesinde düzenlenen yöresel ürünler sergisinde, Kayseri rüzgarı esti. KTO, KAYSO ve KTB tarafından ortaklaşa açılan stantta; Kayseri'nin Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Tescilli ürünü olan dünyaca ünlü pastırması ile coğrafi işaretli Kayseri sucuğu tanıtılarak misafirlere ikram edildi. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte stantları tek tek ziyaret ederek yürütülen tanıtım çalışmalarına eşlik etti.

Başkan Gülsoy: "TOBB başkanımızın '5 Altın Kuralı' bizlere rehber oluyor"

Genel Kurulun ikinci gününde, TOBB Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı ve KTO Başkanı Ömer Gülsoy kürsüye çıkarak mali hesaplar ve bütçe raporlarına ilişkin sunumunu gerçekleştirdi. Sunumunun ardından genel kurula hitap eden Gülsoy, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak; "Bizler Anadolu irfanının temsilcileri olarak, kadim sözleri ve atasözlerini rehber kabul ederiz. Marifet iltifata tabidir. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu da her daim bizlere sadece sözleriyle değil, fiilen de örnek olan bir liderdir. Onun öncülüğünde, iş yapma kültürümüz sağlam ilkeler üzerine kurulmuştur. Başkanımızın altını çizerek bizlere öğrettiği '5 Altın Kural', hem hayatımıza hem de görev anlayışımıza yön vermektedir. Hafızasına güvenen daima yanılır, önce kontrol, sonra itimat, işten artmaz, dişten artar, işin hilesi dürüstlüktür, işte idare olmaz. Başkanımızın, 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' sözü sadece bir vecize değil, camiamızın ve iş dünyamızın temel şiarı olmuştur. Ortak akıl, istişare ve adaletli yönetim anlayışıyla kurumlarımıza örnek teşkil eden Başkanımıza minnettarız. Kendisi sadece bir yönetici değil, aynı zamanda bir gönül insanı ve yol göstericidir. Her daim ülkemizin menfaatini her şeyin üzerinde tutan, iş dünyamızın sorunlarına karşı çözüm odaklı yaklaşımıyla bizlere rehberlik eden bir liderdir. Onun vizyonu sayesinde, bizler de görevlerimizi 'beytülmal' bilinciyle, en yüksek sorumluluk duygusuyla yerine getirmeye gayret ediyoruz. Tüm harcamalarda sergilediği titizlik, hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkesi bizlere ilham vermektedir" dedi.

Büyüksimitci: "Daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışacağız"

Genel kurulun ardından değerlendirmelerde bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, TOBB 82. Genel Kurulunun iş dünyasına hayırlı olmasını dileyerek, "TOBB'a bağlı 367 Oda/Borsa olarak birlik ve beraberlik içerisinde, daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" mesajını verdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Genel Kurul konuşmasında, oda ve borsalarla birlikte üyelerin sıkıntılarını takip etmeye ve çözüm üretmeye devam edeceklerini vurguladı. Küresel ticaretteki korumacı politikalara değinen Hisarcıklıoğlu, "Tüm ülkeler kendi üretim gücünü koruma derdinde. Biz de firmalarımızı, üretim tesislerimizi milli servetimiz olarak görmeli; ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin zarar görmemesi için korumalıyız. Bu dönemde kapsamlı bir 'Sanayi Koruma ve Dönüşüm Stratejisi' tasarlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Genel Kurula katılarak iş dünyasına seslenen Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, Türkiye'nin 1,6 trilyon doları aşan milli geliri ve mal-hizmet ihracatına dayalı büyüme modeliyle küresel ekonomide daha güçlü bir konuma yükseldiğini belirtti. Mal ihracatında geçen yıl 273,3 milyar dolara, hizmet ihracatında ise 122,6 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorlarına imza attıklarını hatırlatan Bakan Bolat; yüksek teknoloji, savunma sanayisi, lojistik ve e-ticaret gibi stratejik alanlardaki güçlü performansla Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırmaya devam ettiklerini vurguladı. - KAYSERİ