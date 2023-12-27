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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 17 Bin 2 Lira Net Asgari Ücret Ülkemize Hayırlı Olsun - Son Dakika
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 17 Bin 2 Lira Net Asgari Ücret Ülkemize Hayırlı Olsun

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada, 17 bin 2 lira net asgari ücretin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi. Hisarcıklıoğlu, gelir vergisi dilimlerinin güncellenerek çalışanların alım gücünün artırılması gerektiğini belirtti ve üretim, yatırım, istihdam ve ihracatın gündemlerinde olduğunu vurguladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 17 Bin 2 Lira Net Asgari Ücret Ülkemize Hayırlı Olsun
27.12.2023 - 20:59,  Güncelleme: 21:02
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni asgari ücrete ilişkin, "17 bin 2 lira net asgari ücret ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 17 bin 2 lira olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"17 bin 2 lira net asgari ücret ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Gelir vergisi dilimleri de yukarıya doğru güncellenerek çalışanların alım gücü artırılmalı. Bizim gündemimiz; üretim, yatırım, istihdam ve ihracat. Ülkemizin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin zarar görmemesi için enflasyonla mücadele kararlı bir şekilde sürmeli, reel sektöre destekler artırılarak devam ettirilmeli." - ANKARA

Kaynak: İHA
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