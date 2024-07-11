TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Firmalarımız Ülkenin Milli Servetidir - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Firmalarımız Ülkenin Milli Servetidir

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bazı firmaların zor durumda olduğu iddialarına tepki göstererek, firmaların ülkenin milli serveti olduğunu ve özel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracatını her sene artırdığını belirtti. Hisarcıklıoğlu, şirketlere itibar cellatlığı yapıldığını ve bu durumun ülkeye, millete ve ekonomiye ihanet olduğunu ifade etti. Ayrıca, bankalara da seslenen Hisarcıklıoğlu, reel sektör ile finans sektörünün birbirine bağlı olduğunu ve bankaların firmaların yanında durması gerektiğini vurguladı.

11.07.2024 13:43
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bazı firmaların zor durumda olduğu iddialarına tepki göstererek, "Firmalarımız, bu ülkenin milli servetidir, özel sektörümüz yatırım, istihdam, üretim ve ihracatını her sene artırmakta, dünyanın dört bir köşesinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedir." dedi.

Hisarcıklıoğlu, bazı şirketlerin mali durumlarına ilişkin iddialara yönelik yazılı açıklama yaptı.

Şirketlere itibar cellatlığı yapıldığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Bazı il ve ilçelerimizde sektörlerle, firmalarla ilgili 'zordalar, batıyorlar' gibi dedikodular çıkarmak, altına adını yazma cesareti olmadan batacak şirketler listelerini iletişim kanallarından paylaşmak alçaklıktır, ahlaksızlıktır, suçtur. Ülkemize, milletimize ve ekonomimize ihanettir." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, ticaret dünyasının tüm paydaşlarına yönelik çağrıda bulunduğunu belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Lütfen dedikodu ticareti yapanları dinlemeyin, o ticaretin ortağı olmayın. Firmalarımız, bu ülkenin milli servetidir, özel sektörümüz yatırım, istihdam, üretim ve ihracatını her sene artırmakta, dünyanın dört bir köşesinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedir. Birkaç şirketin zorda kalmasını bahane ederek dedikodularla karalanmaya çalışılan firmalarımızda binlerce insan çalışıyor, evlerine ekmek götürüyorlar. Bu insanların aileleri, çocukları var. Yazıktır, günahtır. Asılsız, hiçbir dayanak noktası olmadan, batacak, zorda kalan şirketler listesi hazırlayan ahlaksızlara karşı cumhuriyet savcılarına çağrı yapıyorum. Bu tür kara listeleri hazırlayanları tespit edip, haklarında gerekli hukuki işlemleri başlatsınlar lütfen. Şirketler hakkında asılsız dedikodu çıkartanlar yargılanmalı. İletişim kanallarından kara listeler paylaşanlara karşı hukuki işlem başlatılmalı."

Bankalara da seslenen Hisarcıklıoğlu, reel sektör ile finans sektörünün aynı elmanın iki yarısı olduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, bankaların firmaların yanında durmaya devam etmesi gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Özellikle bazı bankaların il ve ilçe şubelerini dedikodu ticareti konusunda daha hassas olmaya davet ediyorum. Bu vesileyle bir çağrım da şirketleri enflasyonun müsebbibi gösterip, özel sektörü suçlu ilan edenlere. Üreten, istihdam sağlayan, bu ülkenin geleceğine yatırım yapan özel sektörü suçlu ilan etmeden önce herkes kendi işini en iyi şekilde yapsın. Sap ile samanı birbirine karıştırmayalım. Fahiş fiyat artışı yapan şirket varsa, kamunun yetkili kurum ve kuruluşları işlem yapsın. Toptancı anlayışla bütün şirketler suçlu ilan edilemez."

Kaynak: AA

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