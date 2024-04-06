TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan AA'ya kutlama mesajı - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan AA'ya kutlama mesajı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu\'ndan AA\'ya kutlama mesajı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Ajansı'nın teknolojinin en ileri imkanlarını kullanan, yaygın ağı ve yetkin başarılı muhabirleriyle iş dünyasını ve ülkenin bütün vatandaşlarını en hızlı ve doğru şekilde bilgilendiren bir kuruluş olduğunu belirterek, AA'nın 104'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

06.04.2024 20:37  Güncelleme: 20:40
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, teknolojinin en ileri imkanlarını kullanan, yaygın ağı ve yetkin başarılı muhabirleriyle iş dünyasını ve ülkenin bütün vatandaşlarını en hızlı ve doğru şekilde bilgilendiren Anadolu Ajansının (AA) herkesin göz bebeği olduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, AA'nın 104'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e kutlama mesajı gönderdi.

Mesajında, tarihinin şanlı Cumhuriyet ile özdeş olan Türk basının can damarı AA'nın 104'üncü kuruluş yıl dönümünü canıgönülden kutladığını belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan kurulan AA'nın, TBMM'nin çıkardığı ilk yasaları duyurmuş olmasının, Milli Mücadele'nin ve Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına, Cumhuriyet devrimlerine tanıklık etmesinin ne kadar köklü ve değerli bir yapı olduğunun en açık ispatı olduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, AA'nın, Kurtuluş Savaşı'nda çok zor ve çok zorunlu bir görevi yerine getirdiğini bildiklerine işaret ederek şunları kaydetti:

"Dünyada neler olup bittiğinden haberdar olmak isteyen halkı ülke ve dünya olaylarından haberdar etmek gibi ayrıca bazı yabancı ve İstanbul gazetelerinin teslimiyetçi tutumlarıyla mücadele etmek gibi çok mücbir hizmetleri yerine getiren Ajansımız, kurtuluş mücadelemizin en önemli aktörlerindendir. Günümüzde de teknolojinin en ileri imkanlarını kullanan yaygın ağı ve yetkin başarılı muhabirleri ile biz iş dünyasını ve ülkemizin bütün vatandaşlarını en hızlı ve doğru şekilde bilgilendiren Anadolu Ajansı hepimizin göz bebeğidir. Bu vesile ile şahsınızın nezdinde bütün çalışanların emekleri için teşekkür eder, Anadolu Ajansının Türkiye'nin yeni yüzyılında da üstün başarılara imza atacağından emin olduğumuzu ifade etmek isterim. Nice 104 senelere."

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Türkiye, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan AA'ya kutlama mesajı - Son Dakika

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