Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, teknolojinin en ileri imkanlarını kullanan, yaygın ağı ve yetkin başarılı muhabirleriyle iş dünyasını ve ülkenin bütün vatandaşlarını en hızlı ve doğru şekilde bilgilendiren Anadolu Ajansının (AA) herkesin göz bebeği olduğunu bildirdi.
Hisarcıklıoğlu, AA'nın 104'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e kutlama mesajı gönderdi.
Mesajında, tarihinin şanlı Cumhuriyet ile özdeş olan Türk basının can damarı AA'nın 104'üncü kuruluş yıl dönümünü canıgönülden kutladığını belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan kurulan AA'nın, TBMM'nin çıkardığı ilk yasaları duyurmuş olmasının, Milli Mücadele'nin ve Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına, Cumhuriyet devrimlerine tanıklık etmesinin ne kadar köklü ve değerli bir yapı olduğunun en açık ispatı olduğunu ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, AA'nın, Kurtuluş Savaşı'nda çok zor ve çok zorunlu bir görevi yerine getirdiğini bildiklerine işaret ederek şunları kaydetti:
"Dünyada neler olup bittiğinden haberdar olmak isteyen halkı ülke ve dünya olaylarından haberdar etmek gibi ayrıca bazı yabancı ve İstanbul gazetelerinin teslimiyetçi tutumlarıyla mücadele etmek gibi çok mücbir hizmetleri yerine getiren Ajansımız, kurtuluş mücadelemizin en önemli aktörlerindendir. Günümüzde de teknolojinin en ileri imkanlarını kullanan yaygın ağı ve yetkin başarılı muhabirleri ile biz iş dünyasını ve ülkemizin bütün vatandaşlarını en hızlı ve doğru şekilde bilgilendiren Anadolu Ajansı hepimizin göz bebeğidir. Bu vesile ile şahsınızın nezdinde bütün çalışanların emekleri için teşekkür eder, Anadolu Ajansının Türkiye'nin yeni yüzyılında da üstün başarılara imza atacağından emin olduğumuzu ifade etmek isterim. Nice 104 senelere."
Son Dakika › Ekonomi › TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan AA'ya kutlama mesajı - Son Dakika
Giresun'un Alucra ilçesinde bir üreticiye ait arı kovanları ayıların saldırısı sonucu zarar gördü. Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bahçeye giren ayılar, kovanları parçalayarak 107 arı kovanının zarar görmesine ve yaklaşık 800 kilogram balın ziyan olmasına neden oldu. Üretici Halit Akın, devletin ilgili kurumlarından mağduriyetlerinin giderilmesi için destek beklediklerini belirtti.
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