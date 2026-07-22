TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Bankalardan "Vicdan" İstedi

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu bankalar yüzde 60 faiz alıyorlar ama çıkarken bir günde yansıtıyorlar, indirirken iki ay bekliyorlar. Kredi faizlerini yüksek tutuyorlar. Mevcut kredi limitlerinizi bile kullanırken zorluk çıkartıyor bankalar. Böyle olunca da piyasada ödemeler dönmüyor. Çekimiz, senedimiz ödenmiyor. Bankalarımızdan daha vicdanlı davranmalarını talep ediyoruz" dedi.

Eskişehir Ticaret Odası'nın yeni hizmet binası törenle açıldı. Törene TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da katıldı.

Törende konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyada pek çok karmaşa ve çatışmanın devam ettiği zor bir dönemden geçildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt içinde kredi kısıtları, üyelerimizin en büyük sıkıntılarından bir tanesi, yüksek faizler, işletmelerimizde büyük sıkıntılara sebep oluyor. Girdi maliyetlerindeki artışlar, özellikle rekor sektörlerde iş yapmayı da zorlaştırıyor. Tüm bunları başkanlarımızla birlikte başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlara iletiyoruz. Bizim kanunda verilen görevimiz iletmek. Biz çözüm yeri değiliz. Çözüm yeri halkın iradesiyle seçilmiş olanlardır."

"TÜRKİYE GENELİNDE 600 BİN ÜYEMİZE KEFİL OLDUK"

Taleplerimiz çerçevesinde hükümetimizden düşük faizli, uzun vadeli Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin nefes kredisinin yeniden başlatılmasını sağladık. Bugüne kadar ülke genelinde 600 bin üyemize kefil olmuşuz. Bakınız dünyada bir ilk bu. Bütün dünyada 150 ülkenin Odalar Birliği Başkanı olarak söylüyorum. Dünyada kendi üyesine kefil olan bir kuruluş yok. Devir öyle bir hale geldi ki baba oğula kefil olmuyor, kardeş kardeşe kefil olmuyor, komşu komşuya kefil olmuyor. Odaya, üyesine, sana kefil oluyor. 600 bin üyemize kefil olmuşuz. Bu müthiş bir şey.

Eskişehir'de 8 bin 200 firmamıza kefil olmuşuz. 'Ver buna krediyi. Yüzde 85'inin riski bende, yüzde 15'inin riski de sende' diyorsunuz. 'Verin siz, yüzde 85'ini biz üstleniyoruz' diyorsunuz. Bunlar da risklerin her zaman kullanıldığı alanlardır. Bu sıkıntılı dönemde, yüzde 60 faizlerin olduğu dönemde Merkez Bankamızla, Hazine Bakanımızla konuşarak üyelerimize yönelik nefes kredisi çıkarttık. Yüzde 33 ile yüzde 36 faizle özellikle küçük ve orta boy işletmeler bundan faydalandı. Halen devam ediyor. Yeni paket bitti. Elbette miktar yeterli değil ama daha da artırılmasını istiyoruz. Kısa sürede inşallah yeni müjdeyi de Kredi Garanti Fonu olarak da size duyuracağız.

BANKALARA "VİCDAN ÇAĞRISI"

Elbette çözüm bekleyen başka sorunlarımız da var. Bankalardan beklentimiz faizlerin düşüşünde olduğu gibi çıkış oldu mu anında yansıtıyor bankalar. İndirim olunca bir ay, iki ay gecikmeli yansıtıyorlar. Bugünkü devirde yüzde 60 para kazanan var mı içinizde? Varsa bana da söylesinler, ben de gidip yapayım o işi. Böyle bir para kazanma yok. Bu bankalar yüzde 60 faiz alıyorlar ama çıkarken bir günde yansıtıyorlar, indirirken iki ay bekliyorlar. Kredi faizlerini yüksek tutuyorlar. Mevcut kredi limitlerinizi bile kullanırken zorluk çıkartıyor bankalar. Böyle olunca da piyasada ödemeler dönmüyor. Çekimiz, senedimiz ödenmiyor. Bankalarımızdan daha vicdanlı davranmalarını talep ediyoruz."

"YÜKSEK ENFLASYONDAN EN ÇOK ŞİKAYETÇİ OLAN KESİM BİZİZ"

Hisarcıklıoğlu, oda başkanları, Merkez Bankası ve banka genel müdürlerinin bir araya geldiklerini anlattı. Görüşmede, "Şunu asla unutmayınız. Bu fabrikalar, bu firmalar Türkiye'nin milli servetidir. 86 milyonun malıdır. Bunlara sahip çıkmak sizin görevinizdir. Dolayısıyla ülkemiz üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini korumalıdır" dediklerini bildiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle ihracat reeskont kredi hacminin 3 aylık ihracata denk getirilmesini istedik. Döviz dönüşüm desteğinin hem artırılmasını hem hızlı ihracatçılarımıza ödenmesini talep ettik. Yüksek enflasyonla mücadelede de kararlı biçimde sonuna kadar arkasındayız. Yüksek enflasyondan en çok şikayetçi olan kesim biziz. Bunu zayıflatmayacak, reel sektörü destekleyecek önlemler talep ediyoruz."