TOBB Başkanı\'ndan Vergi Sistemi Vurgusu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Vergi sistemi adil ve şeffaf olmalı. Girişimcinin çalışma şevkini kırmamalı. Her işletmenin, her fabrikanın kapısına vergi memuru koyarak, polisiye tedbirler alarak, vergi gelirleri arttırılamaz" dedi.

Sosyal medya hesabından vergi sistemine ilişkin açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, "Vergi denetimine karşı değiliz. Kayıtdışı ekonomiyle mücadeleyi destekliyoruz. Vergi sistemi adil ve şeffaf olmalı. Girişimcinin çalışma şevkini kırmamalı. Her işletmenin, her fabrikanın kapısına vergi memuru koyarak, polisiye tedbirler alarak, vergi gelirleri arttırılamaz. Hakkaniyet de sağlanamaz" ifadelerini kullandı. - ANKARA