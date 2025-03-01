TOBB\'da Yeni Başkan Turgut Konukoğlu

Ekonomi

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığı'na Turgut Konukoğlu seçildi. Ali Sabancı'dan bayrağı devralan Konukoğlu'nu tebrik eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sabancı'ya da hizmetleri için teşekkür etti. Sanko Holding ve Sanko Enerji bünyesinde çeşitli görevlerde bulanan Konukoğlu halen aynı kuruluşlarda yönetim kurulu üyeliğini sürdürüyor.

TOBB GGK Bölge Temsilcileri toplantısı TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu toplantıya ve yapılan başkanlık seçimine ilişkin yaptığı açıklamada, "TOBB olarak girişimciliği her zaman ön planda tutuyor, girişimcileri desteklemeyi en önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Ali Sabancı, kurulumuzun 2009 yılından bu yana en büyük destekçilerinden biri olmuştur. Kendisi, vizyonu, liderliği ve ilham verici kişiliğiyle binlerce genç girişimcinin, girişimciliğe bakış açısını değiştirmiştir. Önümüzdeki süreçte de kurulumuzu yalnız bırakmayacağını düşünüyorum. Hep birlikte, geçmişten aldığımız güçle geleceğe sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğimizi umuyorum. Yeni Başkanımız Turgut Konukoğlu da dinamizmi ve vizyonu ile inanıyorum ki önümüzdeki süreçte bizlere büyük katkılar sunacaktır. Kendisini tebrik ediyor başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Daha fazla girişimci, daha fazla refah

Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Türkiye'nin kalkınması, küresel rekabette güçlenmesi ve refah seviyesinin artması için daha fazla girişimciye, daha fazla yenilikçi fikre ve daha güçlü bir ekosisteme ihtiyacımız var. Genç girişimciler, yenilikçi fikirleri, enerjileri ve cesaretleriyle iş dünyasının en dinamik gücünü oluşturuyor. Girişimci ruhu, ekonomik büyümeyi desteklerken aynı zamanda sosyal değişimin en büyük itici gücüdür. Bu nedenle genç girişimcileri desteklemek, yalnızca bireysel başarılarını değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı ve toplumsal refahı da güçlendirmek anlamına geliyor."

Ali Sabancı görevi Turgut Konukoğlu'na devretti

Turgut Konukoğlu ise, Ali Sabancı'dan bayrağı devralmasına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede girişimciliği ülke gündeminde tutmaya ve özendirmeye tüm güçleri ile devam edeceklerini söyledi.

Konukoğlu, ülkemizde girişimci sayısını artırmanın önemini vurgulayarak TOBB Genç Girişimciler Kurulu'nun bu anlamda önemli bir işlev gördüğünü söyledi. Turgut Konukoğlu, "Hep birlikte yenilikçi projelerle geleceği şekillendirecek ve bu yolculuğa katkı sağlayan herkesin başarıya ulaşması için gayret göstereceğiz. Hedefimiz, ekosistemi daha güçlü, sürdürülebilir ve erişilebilir hale getirmek" diye konuştu.

Görevi devreden Ali Sabancı ise Konukoğlu'na başarılar dilerken, tecrübelerini paylaşmaya da hazır olduğunu söyledi. 16 yıl önce TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun girişimci kurullarını oluşturarak, gençleri ve kadınları girişimciliğe özendirmek ve girişimci sayısını artırmak için göle bir maya çaldığını ifade eden Sabancı, bu mayanın tuttuğunu görmekten duyduğu sevinci dile getirdi. Ali Sabancı "Gençlere deneme cesareti verelim. Girişimcilik için yol açalım istiyoruz" dedi. - ANKARA