TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu'nun ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu'nun ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu\'nun ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu'nun (KGK) 2023-2027 dönemi ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kadın girişimcilerin çalışmalarına ilişkin talep ve beklentiler değerlendirildi.

26.04.2024 12:48  Güncelleme: 13:01
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu'nun (KGK) 2023-2027 dönemi ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Melike Yüksel ve meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda üyeler arası tanışmanın ardından kadın girişimcilerin çalışmalarına ilişkin talep ve beklentiler değerlendirildi.

Yürütülen projeler, ileriye yönelik stratejiler, kadın girişimciliğin ticari alana daha fazla yansıması için atılacak adımların konuşulduğu meclis toplantısında ayrıca TOBB Gaziantep KGK tarafından kurulmuş olan hali hazırdaki komisyonlara katılmak için isteyen üyelere komisyon faaliyetleri tanıtıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi, "TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu olarak kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla çalışmalarımıza ve projelerimize devam ediyoruz. Çatı kuruluşumuz TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuz da girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesinde öncülük etmeye, bu alanda fark oluşturmaya devam ediyor. Bizler de bu hedefler doğrultusunda mevcut projelerimizi sürdürüyor, yeni faaliyet ve projelerimizle girişimci kadınlarımızın yanında oluyoruz" dedi.

TOBB Gaziantep KGK'nın devam eden projeleri hakkında da bilgi veren Ahi, "KAGİDEM Kadın Girişimci Destek Merkezi; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ortaklığında girişimci kadınlara yönelik kurulmuştur. KAGİDEM ile ortak çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Meyve Orman Parkı Projesi, Ekonomide Üretime Katılan Görünmez Eller Projesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Girişimci Toplulukları, GİKA Projesi, İşimiz Temiz Projesi, Sanayide Kadın Eli Projesi gibi yürütmüş olduğumuz çalışmalarımız hızla devam ediyor. Unutmayalım, kadın varsa yarın var. Kadın varsa, gelecek var. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantı, meclis üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu'nun ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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