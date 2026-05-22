TOBB Genel Kurulu Tamamlandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Mali Genel Kurulunun tamamlandığını belirterek, "Oda ve borsalarımızla birlikte üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye, dile getirmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, TOBB'un 82. Mali Genel Kurulunun Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Genel Kurulun Türkiye ve iş dünyasına hayırlı olması dileğinde bulunan Hisarcıklıoğlu, 81 ilden ve ilçelerden etkinliğe katılan oda-borsa başkanlarına, meclis üyelerine, delegelere, kadın ve genç girişimcilere teşekkür etti.

Hisarcıklıoğlu, gelecek döneme ilişkin de değerlendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"Oda ve borsalarımızla birlikte üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye, dile getirmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. Tüm ülkeler, kendi üretim gücünü koruma derdinde. Biz de firmalarımızı, üretim tesislerimizi milli servetimiz olarak görmeli, ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin zarar görmemesi için korumalıyız. Bu dönemde kapsamlı bir 'Sanayi Koruma ve Dönüşüm Stratejisi' tasarlamamız gerekiyor."