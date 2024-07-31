TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu'ndan 'İnşaatta Kadın Eli' projesine sertifika töreni - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu'ndan 'İnşaatta Kadın Eli' projesine sertifika töreni

TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu\'ndan \'İnşaatta Kadın Eli\' projesine sertifika töreni

TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu'nun 'İnşaatta Kadın Eli' projesi kapsamında düzenlenen sertifika töreninde kursiyerlere sertifikaları verildi. Törende konuşan kurul başkanı, projenin kadın estetik algısıyla sektördeki eksiklikleri birleştirdiğini belirtti. Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ise kadınların inşaat sektörüne daha fazla katılımının sektörde kadın iş gücünün artmasını sağlayacağını vurguladı.

31.07.2024 16:15
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TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu'nun 'İnşaatta kadın eli' projesinde kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu tarafından yürütülen "İnşaatta Kadın Eli" projesi sertifika töreni Konya Ticaret Odası Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Törende konuşan TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Meryem Betül Özkardeş, "İnşaatta Kadın Eli projesi, icra komitemizle sektörden arkadaşlarımızın fark ettikleri eksiklerle kadın estetik algısının bir araya getirilmesiyle oluştu" dedi.

Kadınların inşaat sektörüne girmesi gerektiğini ifade eden Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran da, "Kadınların iş gücü piyasasına, istihdama yeterince katılmadığı, erkek çalışma nüfusunun çalışma oranına göre çok düşük olduğunu değerlendirdiğimizde inşaat sektörüne kadın elinin değmesi, kadın iş gücünün sektörde daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sertifika töreni düzenlendi ve kursiyerler sertifikalarını aldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu'ndan 'İnşaatta Kadın Eli' projesine sertifika töreni - Son Dakika

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