TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu\'ndan \'İnşaatta Kadın Eli\' projesine sertifika töreni

Ekonomi

TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu'nun 'İnşaatta kadın eli' projesinde kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu tarafından yürütülen "İnşaatta Kadın Eli" projesi sertifika töreni Konya Ticaret Odası Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Törende konuşan TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Meryem Betül Özkardeş, "İnşaatta Kadın Eli projesi, icra komitemizle sektörden arkadaşlarımızın fark ettikleri eksiklerle kadın estetik algısının bir araya getirilmesiyle oluştu" dedi.

Kadınların inşaat sektörüne girmesi gerektiğini ifade eden Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran da, "Kadınların iş gücü piyasasına, istihdama yeterince katılmadığı, erkek çalışma nüfusunun çalışma oranına göre çok düşük olduğunu değerlendirdiğimizde inşaat sektörüne kadın elinin değmesi, kadın iş gücünün sektörde daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sertifika töreni düzenlendi ve kursiyerler sertifikalarını aldı. - KONYA