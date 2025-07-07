TOBB Nefes Kredisi Yeniden Başladı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, TOBB Nefes Kredisinin yeniden başlatıldığını açıkladı.

KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen Nefes Kredisi'nin, işletmelerin nakit akışına katkı sağlayacağını ifade eden MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, kredi başvurularının 8-9 Temmuz tarihlerinde Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubeleri aracılığıyla kullanılabileceğini söyledi.

Kredi Garanti Fonu'nun kendi öz kaynak desteğiyle bu kredilere yüzde 80 oranında kefalet sağlayacağını söyleyen Başkan Güngör, "TOBB'a bağlı Oda- Borsa üyesi işletmeler TOBB Nefes Kredisi'ne başvurabilir. Başvurular, 8-9 Temmuz 2025 tarihi itibariyle başlıyor. TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma azami 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Detaylar için Odamızla iletişime geçebilirsiniz" dedi.

"Üyelerimizin finansmana erişimi kolaylaşacak"

KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırılması, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlanması için nefes kredisinin çıkartıldığını kaydeden Güngör, "Üyelerimizin taleplerini dikkate alarak sürecin yeniden başlaması için girişimlerde bulunduk. TOBB Nefes Kredisi'nin, işletmelerimizin nakit akışına olumlu katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini yer verdi.

MATSO olarak, üyelerin talep ve sorunlarını yakından takip ettiklerini vurgulayan Başkan Güngör, üyelerin her zaman yanında olduklarını ve her daim üyelere destek sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ANTALYA