TOBB Sanayi Kapasite Raporları Yüzde 9,1 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Sanayi Kapasite Raporları Yüzde 9,1 Düştü

TOBB Sanayi Kapasite Raporları Yüzde 9,1 Düştü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından nisanda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 9,1 düşüşle 3 bin 629 oldu. TOBB'nin açıkladığı verilere göre, yılın ilk 4 ayında onaylanan kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 azalarak 17 bin 434'e geriledi. En çok kapasite raporu düzenlenen iller ise İstanbul, Ankara ve Bursa oldu. TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı ise Nisan 2023'te 96 bin 664 iken geçen ay 1134 azalışla 95 bin 530'a düştü. Çalışan sayısı ise nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artışla 3 milyon 977 bin 571 olarak hesaplandı.

07.05.2024 10:25
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından nisanda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 9,1 düşüşle 3 bin 629 oldu.

TOBB, nisan ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 4 ayında onaylanan kapasite raporu sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 azalarak 17 bin 434 olarak gerçekleşti.

Geçen ay onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 9,1 azalarak 3 bin 629 oldu.

En çok kapasite raporu düzenlenen 3 il; 1005 raporla İstanbul, 280 raporla Ankara ve 239 raporla Bursa olarak kayıtlara geçti.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Nisan 2023'te 96 bin 664 iken geçen ay 1134 azalışla 95 bin 530 oldu.

Çalışan sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artışla 3 milyon 977 bin 571 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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