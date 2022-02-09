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TOBB Türkiye 100'de 3 Adana firması - Son Dakika

TOBB Türkiye 100'de 3 Adana firması

09.02.2022 09:19
TOBB Türkiye 100'de 3 Adana firması

TOBB öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde ve Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleştirilen Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı.

TOBB öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde ve Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleştirilen Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı. Adana'dan 3 sanayi firması listeye girme başarısı gösterdi.

En hızlı büyüyen 100 şirketin içinde yazılım-bilişim sektöründen 19 firma yer aldı. Bu sektörü 11 şirket ile makine ekipman imalatı izledi.

2017-2019 ciro artışına göre belirlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında Adanalı firmalar, Göktekin Enerji A.Ş. 10., Adanus Plastik Ambalaj Ltd. Şti. 32., Özalpsan Makina Tarım İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 39. sırada yer aldı. - ADANA

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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOBB Türkiye 100'de 3 Adana firması - Son Dakika Ekonomi


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