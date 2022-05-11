TOBB'un onayladığı yerli malı belgesi sayısı nisanda yıllık bazda yüzde 9,9 azaldı - Son Dakika
Üye Girişi

TOBB'un onayladığı yerli malı belgesi sayısı nisanda yıllık bazda yüzde 9,9 azaldı

11.05.2022 10:49
TOBB'un onayladığı yerli malı belgesi sayısı nisanda yıllık bazda yüzde 9,9 azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından onaylanan yerli malı belgesi sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 azalarak 1207 adet oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından onaylanan yerli malı belgesi sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 azalarak 1207 adet oldu.

Birliğin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, nisanda onaylanan yerli malı belgelerinden 1164'ü sistemde aktif halde bulunuyor. Aktif durumdaki 1164 belgenin 768'i yüksek ve orta-yüksek teknoloji düzeyinde, 396'sı orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyi için verildi.

Geçen ay onaylanan yerli malı belgelerinin 248'i İstanbul'da, 204'ü Ankara'da, 102'si İzmir'de, 88'i Konya'da, 63'ü Kocaeli'de, 59'u Bursa'da düzenlendi. Tekirdağ'da 45, Adana ve Antalya'da 27'şer, Kayseri'de 26 belge de onaylananlar arasında yer aldı.

Yılın ilk 4 ayında onaylanan yerli malı belgesi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5'lik düşüşle 5 bin 214 olarak belirlendi.

TOBB Yerli Malı Belgesi Veri Tabanı'ndaki aktif yerli malı belgelerinin toplam sayısı ise 14 bin 854 olarak kayıtlara geçti.

YORUMLAR
500
Britney Spears'ın 'Kül' paylaşımına Cem Adrian sessiz kalmadı: Dünya tuhaf bir yer Britney Spears'ın 'Kül' paylaşımına Cem Adrian sessiz kalmadı: Dünya tuhaf bir yer Başkan Selvitopu: 'Karabağlar Belediyesi Var Olan Bütçesiyle Yatırım Yapan Sayılı Belediyelerden Biridir' Başkan Selvitopu: 'Karabağlar Belediyesi Var Olan Bütçesiyle Yatırım Yapan Sayılı Belediyelerden Biridir'

Yerli Malı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TOBB'un onayladığı yerli malı belgesi sayısı nisanda yıllık bazda yüzde 9,9 azaldı - Son Dakika


Son Dakika
10:51 TGRT sunucusu Ekrem Açıkel isyan etti: Petrolde yüzde 6 düşüş oldu ama koşa koşa zam yaptılar
10:48 İsrail askerinin mermi yağdırarak öldürdüğü muhabir hakkında Aljazeera'dan sert açıklama: İsrail'e hesap soracağız, faillerin peşini bırakmayacağız
10:46 Britney Spears'ın "Kül" paylaşımına Cem Adrian sessiz kalmadı: Dünya tuhaf bir yer
10:36 Son dönemin popüler lideri Ümit Özdağ'ın taklitçisi türedi: Süleyman ilk senin taklidini yaptıracağım oğlum!
10:35 Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 910 lira seviyesinden işlem görüyor
10:35 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Son ankete Mansur Yavaş damga vurdu
10:26 Galatasaray'da Burak Elmas detayı: Yeniden aday olmayı düşünüyor
10:23 Son derbi Sörloth için: Beşiktaş ve Fenerbahçe Norveçli oyuncu için kıran kırana savaşacak
10:19 Karamollaoğlu'ndan konut paketi tepkisi: Bu iktidarı, kirasını dahi ödeyemeyen milyonlarca insanımızla birlikte değiştireceğiz
10:15 Film gibi olay! Hindistan'da yapılan toplu düğünde elektrikler kesilince kız kardeşler yanlış damatlarla evlendirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 11:00:56. #1.12#
SON DAKİKA: TOBB'un onayladığı yerli malı belgesi sayısı nisanda yıllık bazda yüzde 9,9 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement