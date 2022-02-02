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TOBB'un yeni eğitim hamlesi için yarın protokol imzalanacak - Son Dakika

TOBB'un yeni eğitim hamlesi için yarın protokol imzalanacak

02.02.2022 12:26
TOBB'un yeni eğitim hamlesi için yarın protokol imzalanacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), yeni bir proje için yarın Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalayacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), yeni bir proje için yarın Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalayacak.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "81 ile 81 okul kampanyası"nda son noktaya gelen Birliğin yeni eğitim hamlesi için yarın düzenlenecek protokol imza törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365 oda, borsa başkanı katılacak.

Projenin detayları, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda yapılacak törende kamuoyu ile paylaşılacak.

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milli eğitim bakanlığı, Türkiye, Borsa, Okul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TOBB'un yeni eğitim hamlesi için yarın protokol imzalanacak - Son Dakika Ekonomi


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