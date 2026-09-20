TOBB ve Bloomberg, COP31 İş Forumu'nda küresel iş dünyasını New York'ta buluşturacak

COP31 Özel Sektör Elçisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Bloomberg'in ortak ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 İş Forumu New York Diyaloğu, küresel iş dünyasının liderlerini New York'ta bir araya getirecek.

Küresel iş dünyasının liderleri, COP31 kapsamında New York'ta buluşuyor. 22 Eylül saat 15.30'da Bloomberg Genel Merkezi'nde başlayacak toplantının açılış konuşmalarını, TOBB Başkanı ve COP31 İş Forumu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Bloomberg L.P. ve Bloomberg Philanthropies'in kurucusu, BM Genel Sekreteri'nin İklim Özel Temsilcisi Michael R. Bloomberg yapacak. Toplantının bir başka konuğu ise COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olacak. Kurum'un, 21 Eylül'de Birleşmiş Milletler'de açıklayacağı COP31 Eylem Gündemi'ni küresel iş dünyasına ilk kez bu toplantıda ayrıntılı olarak sunacağı belirtildi. Toplantıya uluslararası iş dünyasından 300'den fazla üst düzey yöneticinin katılması bekleniyor.

Danışma Kurulu ilk kez toplanıyor

COP31 İş Forumu'nun New York programı, 22-25 Eylül tarihlerinde yapılacak tematik toplantılarla devam edecek. İş dünyasının Antalya'daki COP31 İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi'ne sunacağı önerileri değerlendirmek üzere kurulan ve küresel iş dünyasının liderlerinden oluşan Danışma Kurulu, ilk toplantısını 23 Eylül'de New York'ta yapacak. Küresel iş dünyasının ortak görüşünü oluşturmak üzere kurulan ve 700'den fazla üyesi bulunan yedi çalışma grubu da ikinci toplantılarını 22-25 Eylül tarihlerinde New York'ta yüz yüze gerçekleştirecek.

Antalya'da COP tarihinde bir ilk yaşanacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde, COP31 Özel Sektör Elçisi TOBB tarafından yürütülen COP31 İş Forumu aracılığıyla, küresel iş dünyasının iklim alanındaki iyi uygulama örnekleri ve uygulamaya dönük önerileri resmi kanallardan COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na iletilecek. Çalışma gruplarının sonuçları, 12-13 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi'nde açıklanacak. COP tarihinde ilk kez Liderler Zirvesi ile bir gün kesişecek şekilde düzenlenen zirvede, iş dünyasının önerileri Antalya'da bir araya gelecek devlet ve hükümet başkanlarına sunulacak. Zirvenin, bugüne kadar bir COP'un Mavi Bölgesi'nde (Blue Zone) düzenlenen en büyük iş dünyası etkinliği olması bekleniyor.

"New York'ta şekillendireceğimiz bu yol haritasını Antalya'da COP31 Başkanlığı'na sunacağız"

COP31 Eylem Gündemi'ni şekillendirecek olanların iş dünyasının liderleri olduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Hükümetler anlaşmaları imzalar, iş dünyası hayata geçirir. COP31 Eylem Gündemi bize ne yapılacağını söylüyor. Nasıl yapılacağını göstermek ise iş dünyasının görevi. COP31 İş Forumu olarak, Eylem Gündemi'ni uygulamaya taşıyacak iş dünyası yol haritasını hazırlıyoruz. New York'ta şekillendireceğimiz bu yol haritasını Antalya'da COP31 Başkanlığı'na sunacağız" açıklamasında bulundu.