TÖDEB\'in statüsünde değişiklik yapıldı

Ekonomi

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlar Birliğinin (TÖDEB) Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile statüsünde değişiklik yapıldı.

Buna göre, "Başkan" ifadesi "Yönetim Kurulu Başkanı" olarak değiştirilirken, "Elektronik ortamda yapılan yönetim kurulu toplantılarında fiziki defter tutulması durumunda bu toplantılarda alınan kararlar genel sekreterlik tarafından deftere eklenir ve toplantıya katılan yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Yönetim kurulu karar defterinin elektronik ortamda tutulması durumunda, elektronik ortamda yapılan toplantılarda alınan kararlar, katılan yönetim kurulu üyeleri tarafından güvenli elektronik imzayla imzalanır ve bu durumda imzalanan kararın herhangi bir kuruma sunulması halinde ilave bir onay aranmaz." ibaresi eklendi.

Tanımlara "KEP: Kayıtlı Elektronik Posta'yı" ibaresi eklenirken, "taahhütlü mektupla ve mümkünse Birlikte kayıtlı kurumsal elektronik posta adresleri" ibaresi, "mevcut KEP adresleri" şeklinde değiştirildi.

Genel kurulun olağan toplanma zamanı mayıs ayından, kasım ayına alındı.

Karara göre, genel kurulun görevlerine, "Denetleme kurulu üyelerini ibra etmek, gerektiğinde sorumlu görülenler hakkında yasal yollara başvurulmasına karar vermek" maddesi eklendi.

TÖDEB'in, yıl sonu ve ara dönem finansal durum tablosunu, gelir-gider tablosunu ve yıl sonu faaliyet raporunu genel kurul daveti ile birlikte üyelerine ve bankaya göndermesi kararlaştırılırken, ayrıca, birliğe ödenmesi gereken masraf iştirak paylarına ilişkin maddeye aidatlar da eklendi.