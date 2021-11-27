TÖDEB olası mağduriyet ve dolandırıcılığa karşı tüketiciyi uyardı

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Başkanı Burhan Eliaçık, "Alışveriş yapılacak internet sitesi araştırılmalı ve mümkünse müşteri hizmetlerine ulaşma süresi denenmeli, bilinen ve güvenilir bulunan alışveriş sitelerinin tercih edilmesi faydalı olur." ifadelerini kullandı.

TÖDEB Başkanı Eliaçık, yaptığı açıklamada, alışverişin en yoğun yaşandığı kasım-aralık indirim günlerinde tüketicileri uyardı.

İndirim günlerinde hem güvenli ödeme yöntemlerinin kullanılmasının hem de alışveriş için tercih edilecek internet sitelerine ilişkin kontrollerin yapılmasının önemli olduğunu belirten Eliaçık, bunun olası mağduriyet ve dolandırıcılık vakalarının engellenmesine katkı sağlayacağını bildirdi.

E-ticaret sektörünün oldukça hareketlendiği ve internet sitelerinin yoğun kullanıldığı indirim dönemlerinin, hem tüketiciler hem de şirketler için bazı riskleri barındırdığının altını çizen Eliaçık, şunları kaydetti:

"İşletmeler açısından dijital ödeme yöntemlerine erişimi kolaylaştırarak alışveriş sürecinin hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesinde TÖDEB üyeleri önemli rol oynuyor. Üyelerimiz, bireyler için elektronik cüzdanla ödeme, mobil ödeme, temassız ödeme, havale gibi güvenli, hızlı ve düşük maliyetli ödeme çözümleri sunarak, alışveriş işlemlerinde kişilerin mükemmel ödeme deneyimi yaşamalarını amaçlıyor.

İndirim günlerinde yapılacak alışverişlerde dolandırıcılık, sahtecilik gibi olaylarla karşılaşılma riskinin önlenebilmesi için kullanılan ödeme yöntemini sunan kuruluşların yetkilerinin Birliğimizin veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi internet sitesi üzerinden kontrol edilmesi önemlidir. Üyelerimizin logo ve tasarımlarını kullanarak ödeme hizmeti kullanıcılarını dolandırma ihtimali bulunan sahte internet siteleri ile karşılaşılma riski göz önünde bulundurularak, elektronik ticaret alışverişlerinde ödeme için yönlendirilen kanalın Üyelerimize ait gerçek ödeme çözümleri olup olmadığına dikkat edilmelidir. Çünkü en ufak bir harf farklılığı dahi istenmeyen sonuçlara neden olabilmektedir."

"Kart bilgilerini girerken dikkat edin"

Ödeme işlemleri yapılırken kart bilgilerinin girildiği sayfanın güvenli bir sayfa olduğundan emin olunması gerektiğini aktaran Burhan Eliaçık, şu uyarılarda bulundu:

"Ödemelerde 3D Secure gibi SMS ve benzeri yöntemlerle ilave kimlik doğrulaması yapan güvenli ödeme çözümlerinin tercih edilmesi faydalı olacaktır. Bununla birlikte, ödeme adımında kart bilgilerinin girilmesi akabinde gönderilen onay kodunu da içeren kısa mesaj veya elektronik posta mesajında da geçen işyeri adı ve tutar bilgisi mutlaka kontrol edilmeli ve söz konusu bilgilerin incelenmesi neticesinde satıcıya ya da satın alınmak istenen mal veya hizmetin fiyatına ilişkin bir uyumsuzluk tespit edilmesi durumunda mezkur alışveriş işlemi sonlandırılarak, onay kodu girilmemelidir. Alışveriş yapılacak internet sitesi araştırılmalı ve mümkünse müşteri hizmetlerine ulaşma süresi denenmeli, bilinen ve güvenilir bulunan alışveriş sitelerinin tercih edilmesi faydalı olur."