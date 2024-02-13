TOFAŞ'ın 2023 yılındaki konsolide net karı 15 milyar 83 milyon 439 bin lira oldu - Son Dakika
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Ekonomi

TOFAŞ'ın 2023 yılındaki konsolide net karı 15 milyar 83 milyon 439 bin lira oldu

TOFAŞ\'ın 2023 yılındaki konsolide net karı 15 milyar 83 milyon 439 bin lira oldu

Türk Otomobil Fabrikası AŞ (TOFAŞ), geçen yıl 15 milyar 83 milyon 439 bin lira konsolide net kar elde etti. Şirketin 2022 yılında 9 milyar 374 milyon 39 bin lira olan konsolide net karı 2023 yılında 15 milyar 83 milyon 439 bin liraya yükseldi.

13.02.2024 22:27  Güncelleme: 22:30
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Türk Otomobil Fabrikası AŞ (TOFAŞ), geçen yıl 15 milyar 83 milyon 439 bin lira konsolide net kar elde etti.

TOFAŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin 2022 yılında 9 milyar 374 milyon 39 bin lira olan konsolide net karı 2023 yılında 15 milyar 83 milyon 439 bin liraya yükseldi.

Kaynak: AA

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