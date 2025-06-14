Tofaş\'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Stellantis Türkiye'yi devralarak dikkatleri üzerine çeken Tofaş'ta yeni bir dönem başlıyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Tofaş'ın yeni Yönetim Kurulu açıklandı. TOFAŞ, Rekabet Kurumu'na verdiği taahhütü yerine getirerek Koç Ailesi'ni yönetimden çıkardı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç görevinden ayrılırken, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu Tofaş'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

TOFAŞ'IN REKABET KURUMU'NA TAAHHÜTÜ

TOFAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) o gün yaptığı açıklamada taahhütle ilgili, "Koç Topluluğu şirketlerinden Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. yönetim kurulunda Koç Ailesi mensuplarından bir üye bulunduğu sürece Şirketimiz yönetim kurulunda Koç Ailesi mensubu üye bulunmayacağını, her iki şirkette yönetim kurulu üyelerinin farklı kişilerden oluşacağını ve işlemin kapanışını takiben 30 iş günü içerisinde yönetim kurulu yapısının söz konusu taahhüde uygun şekilde teşekkül ettirilmesini sağlayacağını taahhüt etmiştir." denilmişti.

İLK DEĞİŞİKLİK FORD OTOMOTİV'DEN GELDİ

TOFAŞ, Rekabet Kurumu'na verdiği taahhütü yerine getirdi ve bunu KAP'a yaptığı açıklamayla duyurdu. Ancak ilk açıklama Koç Topluluğu bünyesindeki Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'den geldi. Ford Otomotiv, yönetim kurulu üyesi Levent Çakıroğlu'nun bu görevinden ayrıldığını bildirdi.

Ford'un açıklamasında, "26 Mart 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn. Levent Çakıroğlu, Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır. Yönetim Kurulumuzca boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, toplanacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Mehmet Apak'ın atanmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

TOFAŞ'TAN GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin açıklaması ise Ford'un duyurusunun ardından geldi. Bu açıklamaya göre Koç Holding'in patronu Ömer M. Koç, TOFAŞ'ın yönetim kurulu başkanlığından istifa etti. Onunla birlikte İlker Eden de yönetimden ayrıldı.

ÖMER M. KOÇ'UN YERİNE LEVENT ÇAKIROĞLU

Ömer M. Koç ve İlker Erden'in yerine Levent Çakıroğlu ve Cengiz Eroldu aday gösterilirken, Maxime Picat da yönetim kurulu adayları arasında yer aldı. Ford'un yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Levent Çakıroğlu aynı zamanda TOFAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

TOFAŞ'ın görev değişiklikleriyle ilgili KAP'a yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yönetim Kurulumuz tarafından, 25.03.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ömer Koç ile İlker Erden'in ve D grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Eroldu'nun kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmaları sebebiyle; Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde yerine atandığı üyenin kalan süresini tamamlamak üzere, Mehmet Ömer Koç'un ve İlker Erden'in yerine A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar olarak Levent Çakıroğlu'nun ve Cengiz Eroldu'nun ve D grubu pay sahibinin gösterdiği aday olarak ise Maxime Picat'ın Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanmalarına, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Levent Çakıroğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir."