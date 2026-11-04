Togg T10X ekimde 4 bin 59 adet satışla üç ay üst üste pazarın zirvesinde kaldı - Son Dakika
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Togg T10X ekimde 4 bin 59 adet satışla üç ay üst üste pazarın zirvesinde kaldı

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Togg T10X, ekimde 4 bin 59 satışla otomobil pazarında en çok tercih edilen model oldu ve liderliğini üst üste üçüncü aya taşıdı. Aynı ay otomobil satışları yüzde 28,4 azalarak 64 bin 939'a gerilerken T10F 2 bin 702 satışla üçüncü sırada yer aldı.

ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU/ EMİRHAN YILMAZ - Togg T10X, geçen ay toplam otomobil satışlarında en çok tercih edilen model olurken, pazar liderliğini üst üste üçüncü aya taşıdı.

"Türkiye'nin otomobili" vizyonuyla yola çıkan, fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu küresel mobilite teknolojileri markası Togg, otomobil pazarındaki güçlü konumunu sürdürüyor.

Geçen ay otomobil pazarındaki daralmaya rağmen Togg, model bazında toplam satışlarda zirvedeki yerini korudu. Togg T10X, toplam otomobil satışlarında ağustos ve eylül aylarındaki pazar liderliğini ekimde de devam ettirdi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, ekimde otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,4 azalarak 64 bin 939'a geriledi. Bu dönemde Togg'un T10X modeli aylık satışlarda ilk sıraya yerleşirken, T10F modeli de üçüncü sırada yer aldı.

Togg T10X, geçen ay 4 bin 59 satışla otomobil pazarında en çok tercih edilen model olurken, Volkswagen T-Roc 3 bin 324 satışla ikinci sıranın sahibi oldu. 2 bin 702 satışla Togg T10F üçüncü, Renault Boreal 2 bin 656 satışla dördüncü ve Renault Megane (sedan) 2 bin 301 satışla beşinci sırada konumlandı.

Bu yılın ocak-ekim döneminde ise model bazında toplam satışlarda 35 bin 844 adetle Renault Clio ilk sırada yer aldı. Bu aracı, 26 bin 79 satışla Togg T10X izlerken, Renault Megane (sedan) modeli 24 bin 77 satışla toplam satışlarda üçüncü sıraya yerleşti.

Togg, elektrikli otomobil pazarını ayakta tutmaya devam ediyor

Geçen ay elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payı yüzde 22,3'e yükseldi. Ekim ayındaki pazar daralmasına rağmen Togg T10X ve T10F satışlarındaki artışın sürmesi dikkati çekti. Elektrikli araç satışlarında Togg'un T10X ve T10F modellerinin ilk iki sırayı aldığı görüldü. T10X 4 bin 59 satışla ilk sırada, T10F 2 bin 702 satışla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıranın sahibi ise 1705 satışla KG Mobility Torres oldu.

Ekim ayındaki toplam elektrikli otomobil satışları içinde Togg'un pazar payı yüzde 47 olarak gerçekleşti, yani satılan her iki elektrikli araçtan yaklaşık biri Togg oldu.

Geçen yılın ekim ayında 1623 T10X, 2 bin 532 T10F satılmıştı.

Elektrikli ve hibrit otomobiller birlikte değerlendirildiğinde, ekimde bunların toplam pazarın yüzde 59,4'ünü oluşturduğu, satışların 38 bin 539'a ulaştığı görüldü. Böylece geçen ay Türkiye'de satılan otomobillerin yarısından fazlasını elektrikli veya hibrit araçlar oluşturdu.

Ocak-ekim döneminde ise elektrikli ve hibrit otomobiller, toplam satışlar içinde 365 bin 226 adetle yüzde 52,7 paya sahip oldu.

Bu dönemde elektrikli otomobillerde 160 kilovatın altındakilerin satışları yüzde 6 artarak pazarın yüzde 17,3'ünü, 160 kilovatın üzerindekilerin satışları ise yüzde 54,2 azalarak pazarın yüzde 2,3'ünü oluşturdu.

ODMD verilerine göre 2026 yılı ekim ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller şöyle:

MarkaModelAlt Model2026 Ekim
TOGGT10XT10X4.059
VOLKSWAGENT-ROCT-ROC3.324
TOGGT10FT10F2.702
RENAULTBorealBoreal2.656
RENAULTMeganeMegane Sedan2.301
RENAULTClioClio HB2.208
BMWX1X12.104
VOLKSWAGENTAIGOTAIGO2.000
NISSANQashqaiQashqai1.953
HYUNDAIi20i201.795

Kaynak: AA
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