Togg'un deneme üretimine başlandı! Bakan Mehmet Muş test sürüşü gerçekleştirdi - Son Dakika
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Togg'un deneme üretimine başlandı! Bakan Mehmet Muş test sürüşü gerçekleştirdi

30.07.2022 15:57

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda deneme üretimine Gemlik tesisinde başlandığını ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile birlikte test sürüşü gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil rüyası gerçek oluyor. Togg'un deneme üretimine Gemlik tesislerinde başlandı.

Üretim faaliyetlerinin ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un test sürüşünün de yer aldığı bir videonun da paylaşıldığı Twitter'de şu ifadelere yer verildi: "Bu ayki Yönetim Kurulu toplantımızı deneme üretimlerine başladığımız Gemlik Tesisimizde yaptık. Toplantımızın ardından tesislerimizi ziyaret eden Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ile bir istişare toplantısı ve test sürüşü gerçekleştirdik."

2022'NİN SON ÇEYREĞİNDE SERİ ÜRETİME GEÇİLİYOR

29 Ekim'de Togg tesisinin seri üretime hazır hale gelmesi bekleniyor. Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.

2030'A KADAR HEDEF 1 MİLYON ARAÇ

Uluslararası teknik yeterlilik (homogolasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

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Ticaret Bakanlığı, Mehmet Muş, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Togg'un deneme üretimine başlandı! Bakan Mehmet Muş test sürüşü gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Togg'un deneme üretimine başlandı! Bakan Mehmet Muş test sürüşü gerçekleştirdi - Son Dakika
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