Üye Girişi
TOGG'un elektrik şarj istasyonlarına ilişkin standartlar belirlendi - Son Dakika

TOGG'un elektrik şarj istasyonlarına ilişkin standartlar belirlendi

04.11.2021 16:04
TOGG'un elektrik şarj istasyonlarına ilişkin standartlar belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın hazırlandığını duyurduğu elektrikli araç şarj üniteleri ve istasyonları hakkındaki iki standardın detayları belli oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın hazırlandığını duyurduğu elektrikli araç şarj üniteleri ve istasyonları hakkındaki iki standardın detayları belli oldu. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan "Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları-Kurulum ve Güvenlik Gerekleri Standardı"nda, şarj üniteleri ve istasyonların kurulumu için elektriksel gerekler, ünitelerin yerleştirilecekleri yerlerle ilgili konum, şarj yönteminin seçimi, ünitelerin montajı ile ilgili tavsiyeler ve işaretleme gerekleri yer alıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Otomobili planlanan takvim doğrultusunda ilerlerken, Bakanlık da gerekli altyapı hazırlıklarını yapıyor.

TOGG, üretim bandından indiğinde, şarj altyapısının Türkiye genelinde elektrik araç kullanımını destekler seviyede olması için çalışmalar devam ediyor. 2030 yılına kadar TOGG başta olmak üzere 2 milyondan fazla elektrikli aracın yollarda olacağı öngörülüyor. Artan elektrikli araç kullanımına paralel olarak 250 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacağı ifade ediliyor. Böylece gelecek yıllarda elektrikli araçlarla birlikte şarj altyapısının da çok hızlı şekilde büyümesi bekleniyor.

Bu kapsamda şarj ekosistemini kısa zamanda istenilen seviyeye ulaştırmak amacıyla teknik standartlar, mevzuat düzenlemeleri ve yatırım destekleri gibi önemli başlıklarda atılacak adımlar hayata geçirilmeye başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda "Elektrikli araç şarj üniteleri ve istasyonları hakkında 2 önemli standart yayımladık" diye ifade ettiği standardın detayları oluşturuldu.

İlke ve tavsiyeler yer alıyor

Elektrik şarj istasyonlarının güvenli kurulumları için teknik kriterleri içeren "Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları-Kurulum ve Güvenlik Gerekleri" standardı TSE tarafından hazırlandı. Standart, şarj üniteleri ve istasyonların kurulumu için elektriksel gerekleri, ünitelerin yerleştirilecekleri yerlerle ilgili konumu, şarj yönteminin seçimini, ünitelerin montajı ile ilgili tavsiyeleri ve işaretleme gereklerini içeriyor.

Standart, şarj sistemlerinin, şebekeye bağlanmasını sağlayan elektrik tesislerinin tasarımı, kurulumu, monte edilmesi, doğrulanması ve güvenlik gereklerini kapsıyor. Şarj yöntemleri, konum seçimi gibi kılavuz bilgiler de standardın içeriğinde yer alıyor. Standart, şarj ünitelerinin yerleştirilecekleri yerler ile ilgili gerekleri, ilkeleri ve tavsiyeleri de barındırıyor.

Mayıs ayında da elektrikli araçlar ve şarj sistemleri ile ilgili üreticiler, tüketiciler ve mevzuat yapıcıları için ortak bir dil oluşumuna katkı sağlamak için temel terimleri ve tanımları kapsayan "Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri-Temel Terimler ve Tanımlar" standardı TSE tarafından hazırlanmıştı.

"Gerekli altyapı hazırlıklarını yapıyoruz"

Bakan Varank, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin Otomobili'nin test süreçleri planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Bakanlık olarak bizler de gerekli altyapı hazırlıklarını yapıyoruz. TOGG, üretim bandından indiğinde, şarj altyapısının Türkiye genelinde elektrik araç kullanımını destekler seviyede olması için çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan standartlar, elektrikli araçlara dair bir ekosistem ile altyapı ve yan sanayisinin hızlı bir biçimde oluşumuna katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

TSE'nin hazırladığı milli standartların ekosisteme bazı kolaylıklar getireceğini bildiren Varank, "Öncelikle ülkemizde tüm paydaşların aynı dili kullanmaları sağlanarak teknik düzenlemelerde ortak dil oluşumuna katkı sunuldu. Şimdi Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları-Kurulum ve Güvenlik Gerekleri Standardı ile de elektrikli araç şarj istasyonlarının uluslararası standartlara uygun, kullanıcı açısından güvenli, üreticiler açısından da etkin şekilde kurulumunun sağlanması temin edilecek." değerlendirmesinde bulundu.???????

Mustafa Varank, Türkiye, Tragger, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TOGG'un elektrik şarj istasyonlarına ilişkin standartlar belirlendi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz 16:13 Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz Tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama geldi: Sözlerimi çarpıttılar 16:03 Tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama geldi: Sözlerimi çarpıttılar İngiltere, molnupiravir isimli koronavirüs hapına acil kullanım onayı verdi 15:59 İngiltere, molnupiravir isimli koronavirüs hapına acil kullanım onayı verdi
MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır 15:43 MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi 15:00 Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu 14:24 Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu
Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler 13:54 Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı 13:32 İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Haberleri
16:12 Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz
16:10 "100 yıl önce yaşadım ve öldüm" diyerek ölüm sonrasını anlattı
15:59 İngiltere, molnupiravir isimli koronavirüs hapına acil kullanım onayı verdi
15:59 Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın futbolcularına soruşturma
15:47 Ekim ayında en çok habere konu olan ünlü isimler
15:43 MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır
15:33 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı
15:00 Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi
14:52 Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi
14:47 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Evli kadının gece yarısı erkeğe mesaj atması Evli kadının gece yarısı erkeğe mesaj atması "sadakatsiz" olarak yorumlandı         
16:25
"100 yıl önce yaşadım ve öldüm" diyerek ölüm sonrasını anlattı         
16:10
Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın futbolcularına soruşturma Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın futbolcularına soruşturma         
15:59
İcra memurları kapısına dayandı, boynuna ilmek geçirip İcra memurları kapısına dayandı, boynuna ilmek geçirip         
15:57
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi         
14:11
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!         
12:09
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti         
01:05
Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu         
21:39
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 16:35:24. #1.13#
SON DAKİKA: TOGG'un elektrik şarj istasyonlarına ilişkin standartlar belirlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement