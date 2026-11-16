TOGÜ, Başçiftlik Beyazı ve Güngörbey patates tohumluklarını üreticilere dağıttı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ) yürütülen proje kapsamında, bölge şartlarına uygun Başçiftlik Beyazı ve Güngörbey patates çeşitlerinin tohumlukları üreticilere dağıtıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, bölge tarımını geliştirmek ve yerel üreticileri desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tokat Valiliği ve İl Özel İdaresi'nin de destek verdiği proje çerçevesinde tohumluk patates dağıtım programı, Pazar Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi. Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitenin bilimsel çalışmalarını üretime dönüştürerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Kamu kurumları ve üreticilerle iş birliği içerisinde yürütülen projelerin önemine değinen Yılmaz, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti. Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yasin Bedrettin Karan ise bölgenin iklim ve toprak şartlarına uygun patates çeşitlerinin yaygınlaştırılmasının üreticiler açısından önem taşıdığını ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tokat Valiliği, TOGÜ Ziraat Fakültesi ve Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında dağıtılan tohumluklarla, Tokat'ta patates üretiminin geliştirilmesi ve bölgeye uygun çeşitlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Programa TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, rektör yardımcıları, akademisyenler, kurum temsilcileri, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar ve üreticiler katıldı.