Tohum sanayicilerinden buğday ıslahıyla ilgili iddialara tepki - Son Dakika
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Tohum sanayicilerinden buğday ıslahıyla ilgili iddialara tepki

06.06.2022 18:20
Tohum sanayicilerinden buğday ıslahıyla ilgili iddialara tepki

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer, yaptıkları ıslah çalışmalarıyla yıllardır kuraklık dahil diğer stres şartlarına, hastalıklara dayanıklı, verimi yüksek, kaliteli çeşitler geliştirmeye, insanlığın geleceğinin garanti altına almaya çalıştıklarını bildirdi.

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer, yaptıkları ıslah çalışmalarıyla yıllardır kuraklık dahil diğer stres şartlarına, hastalıklara dayanıklı, verimi yüksek, kaliteli çeşitler geliştirmeye, insanlığın geleceğinin garanti altına almaya çalıştıklarını bildirdi.

Gençer, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde basında yer alan "7 bin yıllık siyez buğdayı" haberindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Tohum ıslahçılarının, 1925'li yıllardan beri yürüttüğü çalışmalarla kuraklık ve diğer stres şartlarına ve hastalıklara dayanıklı, birim alandan daha yüksek verim ve kaliteli ürün almaya imkan tanıyan çeşitler geliştirdiğini belirten Gençer, yapılan asılsız iddialarla tohumculuğun geriye götürülmeye ve insanlığın da kıtlığa sürüklenmeye çalışıldığını aktardı.

Gençer, atalık diye tabir ettikleri yerel çeşitler ve ondan üretilen ürünlerin "iyi", yeni geliştirilen çeşitler ve onların ürünlerini ise "kötü" olarak gösterilmesinin kabul edilebilir olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Islahçılarımızla yıllardır kuraklık dahil diğer stres şartlarına, hastalıklara dayanıklı, verimi yüksek, kaliteli çeşitler geliştirmeye, insanlığın geleceğinin garanti altına almaya çalışıyoruz. Siyez, kavılca, kırik, havrani, şahman, karakılçık gibi yerel ve genetik kaynak olan çeşitler ile ülkemizin buğday ihtiyacını karşılamamız mümkün değildir. Bu çeşitler yürüttüğümüz ıslah çalışmalarında gen kaynağı olarak kullanılıyor. Biz bu çeşitlerle üretim yapılmaz demiyoruz, yapabilirsiniz. Ancak ufak alanlarda, kendinize yetecek kadar ürün alabilirsiniz."

"Bir tohumun 7 bin yıl canlı kalması imkansızdır"

Söz konusu küçük çaplı yapılan üretimlerin ekonomik ve besleyici nitelikte olmadığına işaret eden Gençer, bu çalışmalarla tüm halkı doyuracak buğdayın elde edilemeyeceğini aktardı.

Gençer, ülke olarak buğday üretiminde artışa ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bilimi, aklı bir köşeye koyar da bu romantizmin akışına kapılırsak işte o zaman ekmek değil 4 lira 14 lira da olur. Yerel tohumla üretildi, glütensiz gibi söylemleri ağzından düşürmeyen kişiler yarın size 'iyi tohumlardan ürettiğimiz ekmek, buyurun 50 lira' diyerek o ekmeği satmaya çalışacak. İnternette '7000 yıllık buğday tohumu adet 20 lira' diye ilan var. Bir tohumun 7 bin yıl canlı kalması imkansızdır. Canlılığını yitirmiş bir buğday tanesini 20 liradan satmaya başlamışlar. Aklımızı başımıza almamız okuduğumuz haberleri akıl süzgecinden geçirmemiz gerekiyor."

Gelecek hafta, TSÜAB olarak uzun yıllar ıslah çalışmaları yapmış bilim insanlarıyla birlikte basın toplantısı düzenleyeceklerini duyuran Gençer, bu toplantıda buğday, tohum ve ıslahla ilgili merak edilen tüm konuların konuşulacağını ifade etti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tohum sanayicilerinden buğday ıslahıyla ilgili iddialara tepki - Son Dakika

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