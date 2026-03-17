Tohumluk Yönetim Sistemi Kuruluyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tahıl tohumluklarının tescil ve sertifikalandırma süreçlerinin yürütülmesi için Tohumluk Yönetim Sistemi (TYS) kurulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, tahıl türlerine ait tohumlukların kaliteli ve standartlara uygun şekilde üretilmesi ve pazarlanmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, tahıl türlerine ait tohumların, sertifikasyon sisteminde üretilmesi ve pazarlanması için bu tohumlukların ait olduğu çeşitlerin kayıt altında olması ve belirlenen standartları karşılaması şartı aranacak.

Bu tohumluklar, Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından üretilecek ve pazarlanacak. Elit ve orijinal sınıftaki tohumlukların üretim ve pazarlaması, ıslahçısı, araştırma kuruluşu olan çeşit sahibi veya araştırma kuruluşu olan üretim yetki sahibi tarafından yapılacak.

Sertifikalandırma amacıyla alınan tohumluk numuneleri, üretildikleri üretim sezonu içinde başvuru kuruluşu tarafından ilgili sertifikasyon kuruluşuna teslim edilecek. Laboratuvar analizleri sonucunda düzenlenen sertifika veya tohumluk analiz raporları, düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl geçerli olacak.

Tohumluk sertifikasyon sürecindeki iş ve işlemler, elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Bakanlık tarafından, tohumlukların tescil ve sertifikasyonu ile tohumculuk iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Tohumluk Yönetim Sistemi (TYS) oluşturulacak.

Ekilen tohumluğa ait menşei sertifikalar, sertifikayı düzenleyen kuruluş tarafından TYS'ye tanıtılacak. Tohum ithalse, ithalat ön iznini veren kuruluş tarafından TYS'ye tanıtılacak ve sertifikanın aslı başvuru sahibine iade edilecek.

TYS oluşturuluncaya kadar yönetmelik kapsamında yürütülen sertifikasyon ve pazarlama süreçlerine ait iş ve işlemler, Tohumluk Veri Yönetim Sistemi (TVYS) üzerinden tamamlanacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ankara

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’’Fenerbahçe şampiyon olacak’’ diyen astrolog’dan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı ''Fenerbahçe şampiyon olacak'' diyen astrolog'dan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı
Rap dünyasını sarsan iddianame: Blok3 ve yapımcısına şok suçlama Rap dünyasını sarsan iddianame: Blok3 ve yapımcısına şok suçlama
Antalya’da kaymakamlık binasında silah sesleri Özel harekat devrede Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı Szymon Marciniak yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı Szymon Marciniak yönetecek
Nihat Hatipoğlu’nun oğlundan sürpriz karar Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan sürpriz karar
İran, Siccil balistik füzesini savaşta ilk kez kullandı İşte o görüntüler İran, Siccil balistik füzesini savaşta ilk kez kullandı! İşte o görüntüler

09:32
’’Fenerbahçe 2026’da şampiyon’’ diyen astrolog Saran’ı istifaya çağırdı
''Fenerbahçe 2026'da şampiyon'' diyen astrolog Saran'ı istifaya çağırdı
09:03
VAR kayıtları açıklandı Kadın hakem Asen Albayrak’ın çektiği rest bomba
VAR kayıtları açıklandı! Kadın hakem Asen Albayrak'ın çektiği rest bomba
09:00
Dev maç yarın Okan Buruk, Liverpool’u bu 5 taktikle yıkacak
Dev maç yarın! Okan Buruk, Liverpool'u bu 5 taktikle yıkacak
08:45
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
07:53
Trump gözünü Venezuela’ya dikti Dikkat çeken “51. eyalet“ mesajı
Trump gözünü Venezuela'ya dikti! Dikkat çeken "51. eyalet" mesajı
07:19
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 09:35:12. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.