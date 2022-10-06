Tokat haberleri | Pazar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Neşat Çakır güven tazeledi - Son Dakika
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Tokat haberleri | Pazar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Neşat Çakır güven tazeledi

06.10.2022 18:31
Tokat haberleri | Pazar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Neşat Çakır güven tazeledi

Tokat bölgesinden gelen habere göre Pazar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Neşat Çakır, yapılan seçimlerde tekrar başkan seçildi.

Pazar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Neşat Çakır, yapılan seçimlerde tekrar başkan seçildi.

Pazar Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri mevcut Başkan Neşet Çakır ile Vedat Naiboğluyarıştı. Pazar TSO Salonu'nda gerçekleştirilen seçim sonunda yapılan sayımda, Neşet Çakır 6 gruptan da başarıyla çıkarak seçimi 6-0 önde tamamladı.

Yeniden Başkan Seçilen Neşet Çakır, "Güzel bir seçim oldu. Oy verenden vermeyen herkes bize büyük bir görev verdiler. Bundan sonra Pazar bizimdir. Pazar'ı yalnız bırakmayacağız. Tüm arkadaşlarımla beraber el ele vererek Pazar'ımıza ne yapabiliriz diye çaba sarf edeceğiz. Ben bu konuda Pazar'da ki iş adamlarına, Pazarlılara kucak dolusu sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - RİZE

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tokat haberleri | Pazar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Neşat Çakır güven tazeledi - Son Dakika

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