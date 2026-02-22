Tokat Belediyesi\'nden Ramazan ayında ucuz ekmek ve pide hizmeti

Tokat Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan ayında da fiyat artışına gitmeden üretimini sürdürüyor.

Tokat Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Halk Ekmek Fabrikası üretimine devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, eşi Elif Berrak Yazıcıoğlu'yla birlikte tesisi ziyaret etti. Üretilen ekmeklerden 250 gram somun ekmek 7,5 TL'den, 350 gram yumurtalı susamlı Ramazan pidesi ise 20 TL'den satışa sunuluyor.

"Günlük 40 bin adet ekmek üretim kapasitemiz var"

Tesiste günlük 5 bin normal ekmek, 5 bin rol ekmek ve 12 bin Ramazan pidesi üretildiğini söyleyen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu; "İhtiyaç halinde 40 bin ekmek üretim kapasitesine sahibiz. Diğer esnaflarımızı da düşünerek üretim kapasitemizi orantılı yapmaya çalışıyoruz. Ramazan ayı kapsamında 3 bin pideyi ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyoruz. Beyaz Masa ekipleri tarafından tespit edilen ailelere pideler evlerinde teslim ediliyor. Halk ekmek uygulamasının temel amacı vatandaşlara kaliteli ve uygun fiyatlı ürün sunmaktır. Biz de bu hizmeti vatandaşlarımıza sunuyoruz. Türkiye'nin herhangi bir noktasında yaşanacak muhtemel afet durumlarında günlük 40 bin ekmek üretim kapasitesiyle daima hazırız" dedi. - TOKAT