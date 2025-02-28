Tokat\'ta Halk Ekmek Fabrikası Hizmete Açıldı

Ekonomi

Tokat Belediyesi, günlük 40 bin ekmek kapasiteli Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açarak ilk etapta 10 bin ekmek üretimine başladı.

Tokat Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Günlük 40 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olan fabrikada ilk etapta 10 bin ekmek üretilecek. Ekmekler belirlenen 6 satış noktasında vatandaşlara sunulacak.

"350 gr pide 14 TL, 250 gr ekmek ise 7,5 TL"

Açılış töreninde konuşan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, fabrikanın sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirildiğini belirterek; "Bu proje, vatandaşlarımızın sofralarına destek olmak ve Ramazan ayının bereketini paylaşmak adına önemli bir adım. İlk etapta günlük 10 bin ekmek üreteceğiz. Ürünlerimiz 350 gram pide için 14 TL, 250 gram somun ekmek için ise 7,5 TL olarak satışa sunulacak. Talebe göre üretim kapasitesini artırmayı planlıyoruz" dedi.

Fabrikanın açılışı, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Halk ekmek uygulamasının kentte büyük bir ihtiyacı karşılaması beklenirken, ilerleyen süreçte ek satış noktalarının oluşturulabileceği belirtildi. - TOKAT