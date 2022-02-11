Tokatlı kadınlara 7 milyonluk destek 7 ürünü marka yaptı

Tokat'ta 7 milyonluk destekle 7 ürün markalaştıran kadınlar ürünlerini E-ticaretin yanı sıra marketlerde de satışa sundu.

Tokat'ta kadın kooperatiflerine eğitim sertifikaları 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında düzenlenen törenle verildi. Törende konuşma yapan Vali Ozan Balcı, 'Kadının Gücü Tokat'ın Gücü' sloganı ile her ilçede en az 1 olmak üzere il genelinde 17 kadın kooperatifi kurulduğunu söyledi. Vali Balcı, 7 milyonluk destek ile kadınların ürettikleri ürünleri 7 ovadan 7 ürün olarak markalaştırdığına dikkat çekti. Ürünlerin E-ticaretin yanı sıra satış merkezleri ve zincir marketlerin raflarında yerini aldığını belirten Vali Balcı, kooperatiflerin önemine değinerek "Kadınlarımıza kıymet veriyor, inanıyor ve güveniyoruz. Bu inancımız nedeniyle kadınlarımızı bir araya getirerek kooperatif çatısı altında örgütledik. Kooperatifin kısa bir zaman önce kurulmasına rağmen önemli mesafeler kat ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kadınlara sertifikaları, Vali Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun yanı sıra programa katılan protokol mensupları tarafından verildi. - TOKAT