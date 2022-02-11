Üye Girişi
Tokatlı kadınlara 7 milyonluk destek 7 ürünü marka yaptı - Son Dakika

Tokatlı kadınlara 7 milyonluk destek 7 ürünü marka yaptı

11.02.2022 15:15
Tokatlı kadınlara 7 milyonluk destek 7 ürünü marka yaptı

Tokat'ta 7 milyonluk destekle 7 ürün markalaştıran kadınlar ürünlerini E-ticaretin yanı sıra marketlerde de satışa sundu.

Tokat'ta 7 milyonluk destekle 7 ürün markalaştıran kadınlar ürünlerini E-ticaretin yanı sıra marketlerde de satışa sundu.

Tokat'ta kadın kooperatiflerine eğitim sertifikaları 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında düzenlenen törenle verildi. Törende konuşma yapan Vali Ozan Balcı, 'Kadının Gücü Tokat'ın Gücü' sloganı ile her ilçede en az 1 olmak üzere il genelinde 17 kadın kooperatifi kurulduğunu söyledi. Vali Balcı, 7 milyonluk destek ile kadınların ürettikleri ürünleri 7 ovadan 7 ürün olarak markalaştırdığına dikkat çekti. Ürünlerin E-ticaretin yanı sıra satış merkezleri ve zincir marketlerin raflarında yerini aldığını belirten Vali Balcı, kooperatiflerin önemine değinerek "Kadınlarımıza kıymet veriyor, inanıyor ve güveniyoruz. Bu inancımız nedeniyle kadınlarımızı bir araya getirerek kooperatif çatısı altında örgütledik. Kooperatifin kısa bir zaman önce kurulmasına rağmen önemli mesafeler kat ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kadınlara sertifikaları, Vali Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun yanı sıra programa katılan protokol mensupları tarafından verildi. - TOKAT

Tokatlı kadınlara 7 milyonluk destek 7 ürünü marka yaptı
Tokatlı kadınlara 7 milyonluk destek 7 ürünü marka yaptı
Tokatlı kadınlara 7 milyonluk destek 7 ürünü marka yaptı

YORUMLAR
500

Mustafa Kemal Atatürk, Haziran, Balcı, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tokatlı kadınlara 7 milyonluk destek 7 ürünü marka yaptı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
15:05 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Çamlıca Camii'ni seçti
14:59 Çağrı merkezlerine gelen asılsız aramalar Bakan Soylu'yu çileden çıkardı: Biz senin deneme tahtan mıyız?
14:57 Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
14:55 60 yaşındaki iş insanı canına kıydı!
14:37 Yalnız Kurt bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi'ni bulabilecekler mi?
14:32 Seren Serengil'den Hadise ve Ebru Gündeş'in yan yana fotoğrafına olay yorum: Ahlaksızlar!
14:25 Erol Köse eşi Fulden Köse'ye açtığı boşanma davasını kazandı! Köse'ye 175 bin TL tazminat ödenecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 15:24:26. #1.11#
SON DAKİKA: Tokatlı kadınlara 7 milyonluk destek 7 ürünü marka yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement