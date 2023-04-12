TOKİ'den indirim haberi! Kalan borcunu peşin ödemek isteyenlere yüzde 25 indirim - Son Dakika
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TOKİ'den indirim haberi! Kalan borcunu peşin ödemek isteyenlere yüzde 25 indirim

12.04.2023 11:58

TOKİ, 24 Nisan'da yeni bir indirim kampanyası gerçekleştiriyor. Kalan borcunu peşin ödeyene konut ve iş yeri için yüzde 25 indirim sağlanacağı duyurulurken, arsalarda peşin ödeme yapan vatandaşlara ise yüzde 12.5 indirim imkanı sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik yapılan ve 24 Nisan'da başlatılacak olan yeni bir kampanyayı duyurdu.

"KALAN BORCUNU PEŞİN ÖDEYENE YÜZDE 25 İNDİRİM"

Bakan Kurum TOKİ'ye borcu olan vatandaşlara yönelik indirim kampanyasına ilişkin şu bilgileri verdi; "TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim imkânından faydalanacak. Arsalarda da yine peşin ödeyen vatandaşlarımıza, yüzde 12.5 indirim imkanı sağlıyoruz."

KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs'a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

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İklim Değişikliği, Murat Kurum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOKİ'den indirim haberi! Kalan borcunu peşin ödemek isteyenlere yüzde 25 indirim - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOKİ'den indirim haberi! Kalan borcunu peşin ödemek isteyenlere yüzde 25 indirim - Son Dakika
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