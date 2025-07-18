TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı

Türkiye'nin önde gelen boru üreticilerinden ve altyapı tedarikçilerinden biri olan Pozitif Boru Makina Plastik Elektrik İthalat İhracat İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, artan mali yük ve nakit akışı sorunları nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Yaklaşık 20 yıldır Ankara merkezli olarak faaliyet gösteren şirket, bugüne dek TOKİ, devlet hastaneleri, öğrenci yurtları ve çok sayıda altyapı projesi dahil olmak üzere yüzlerce kamu ve özel sektör ihalesine katılmıştı.

MAHKEME 3 AY SÜRE VERDİ

Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi, 9 Temmuz 2025 tarihli kararıyla Pozitif Boru ve şirket ortağı Hakan Doğan için 3 aylık geçici mühlet verdi. Bu süreçte şirketin finansal dengesini yeniden kurması, alacaklılarla uzlaşması ve ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi hedefleniyor.

İCRA TAKİPLERİ DURDU, ÇEKLERE TEDBİR KONULDU

Mahkemenin konkordato kararına paralel olarak:

Şirket aleyhine daha önce başlatılmış olan tüm icra takipleri durduruldu.

Yeni icra takipleri ve ihtiyati haciz uygulamaları yasaklandı.

Bankalara ibraz edilen karşılıksız çekler için "konkordato tedbiri" şerhi konulmasına hükmedildi.

Bu tedbirlerle şirketin mali yapısının geçici olarak korunması ve iflastan kaçınması amaçlanıyor.

ALACAKLILARA 7 GÜN İTİRAZ HAKKI VERİLDİ

Mahkeme ayrıca, konkordato talebine itiraz etmek isteyen alacaklılara 7 gün süre tanıdı. Bu süre içinde alacaklı firmalar, başvurunun reddine ilişkin gerekçeli itirazlarını ve delillerini mahkemeye sunabilecek.