TOKİ emekli konutları inşaatına kaldığı yerden devam - Son Dakika
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TOKİ emekli konutları inşaatına kaldığı yerden devam

10.08.2022 17:36
TOKİ emekli konutları inşaatına kaldığı yerden devam

TOKİ tarafından Manyas'ta emekliler için inşaatına 2018 yılında başlanılan konutların yapımına yeniden başlandı.

TOKİ tarafından Manyas'ta emekliler için inşaatına 2018 yılında başlanılan konutların yapımına yeniden başlandı.

2018 yılında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Manyas Tavşantepe Mevkiinde 2007 yılında sahiplerine teslim edilen konutların yanında başlanan emekli konutlarında inşaat yeniden başlandı. İlk ihaleyi alan yüklenici firmanın 2020 yılında inşaat malzemelerinde ki artışları öne sürerek karşılıklı olarak sözleşmeyi fesh etmesi üzerine TOKi geçtiğimiz aylar da yeniden ihale yapmış, ilk yüklenici firmanın 625 dairenin kaba inşaatını tamamladığı alt yapısı, çevre düzenlemesi ile diğer işlerinin tamamlanması için 118 milyon 485 bin 010 TL. ile yeniden ihale edildiği açıklandı. İki yıldır hiç bir işlem yapılamayan ve hak sahiplerinin mağduriyetine neden olan inşaatların yeniden başlaması özellikle emekli hak sahiplerinin yüzünü güldürdü. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Manyas, Toki, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOKİ emekli konutları inşaatına kaldığı yerden devam - Son Dakika

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SON DAKİKA: TOKİ emekli konutları inşaatına kaldığı yerden devam - Son Dakika
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