Tomarza'da ekmeğe zam geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Tomarza'da ekmeğe zam geldi

Tomarza\'da ekmeğe zam geldi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaklaşık bir ay önce 5 TL'ye düşen ekmek 6,50 TL'ye satılmaya başlandı.

23.02.2024 11:52  Güncelleme: 11:54
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaklaşık bir ay önce 5 TL'ye düşen ekmek 6,50 TL'ye satılmaya başlandı.

İlçede 30 Ocak günü ekmeğe indirim yapılarak 6.50 TL'den 5 TL'ye satılan ekmeğin fiyatı yeniden 6.50 TL'ye satılmaya başlandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tomarza'da ekmeğe zam geldi - Son Dakika
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