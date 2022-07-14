Tüik: Toplam Ciro Endeksi Bir Yılda Yüzde 132,7 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; mayıs ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, aylık yüzde 4,8, yıllık yüzde 132,7 arttı.
TÜİK, mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini bugün yayınladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, aylık yüzde 4,8 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 6,3, ticaret ciro endeksi yüzde 3,5, hizmet ciro endeksi yüzde 7,8 artarken inşaat ciro endeksi yüzde 1,4 azaldı.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, yıllık olarak da yüzde 132,7 artış gösterdi.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ise mayıs ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 128,7, inşaat ciro endeksi yüzde 78,1, ticaret ciro endeksi yüzde 132,6, hizmet ciro endeksi de yüzde 167,3 arttı.
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