Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, yıllık olarak da yüzde 132,7 artış gösterdi.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini bugün yayınladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, aylık yüzde 4,8 arttı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Ekonomi › Tüik: Toplam Ciro Endeksi Bir Yılda Yüzde 132,7 Arttı - Son Dakika

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