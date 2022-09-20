Toki, Kurumun İsmi Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılık Girişimlerine Karşı Vatandaşları Uyardı - Son Dakika
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Toki, Kurumun İsmi Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılık Girişimlerine Karşı Vatandaşları Uyardı

20.09.2022 13:03
Toki, Kurumun İsmi Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılık Girişimlerine Karşı Vatandaşları Uyardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı vatandaşları uyardı. TOKİ’den yapılan açıklamada, “Size telefon veya şahsen ulaşarak kuralarda öncelik sağlayacaklarını vadeden, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemelidir" denildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı vatandaşları uyardı. TOKİ'den yapılan açıklamada, "Size telefon veya şahsen ulaşarak kuralarda öncelik sağlayacaklarını vadeden, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemelidir" denildi.

TOKİ'den bugün yapılan yazılı açıklamada, kurumun ismi kullanılarak sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi. TOKİ'den yapılan açılama şöyle:

"TOKİ İSMİ KULLANILARAK SAHTEKARLIK VE DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİNDE BULUNULDUĞU TESPİT EDİLDİ: Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapan idaremizin ismi kullanılarak sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 250 bin sosyal konut projemiz kapsamında, 'Başvurunuzun ardından kurada öncelik sağlanacağı ve bunun için para talep edildiği' yönünde dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu şikayetleri gelmektedir.

İŞLEMLER HALK BANKASI VE ZİRAAT BANKASI'NIN YETKİLİ ŞUBELERİ ARACILIĞI İLE YAPILIYOR: Öncelikle belirtmek isteriz ki; idaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta, başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır. Ayrıca herhangi bir kooperatif veya dernek vasıtasıyla bir talep ya da ön talep ya da kapora vb. alınarak işlem yapılmamaktadır. Bu sebeple size telefonla veya şahsen ulaşarak kuralarda öncelik sağlayacaklarını vadeden, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca sizinle irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekmektedir."

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Kaynak: ANKA

Ziraat Bankası, Toki, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toki, Kurumun İsmi Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılık Girişimlerine Karşı Vatandaşları Uyardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Toki, Kurumun İsmi Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılık Girişimlerine Karşı Vatandaşları Uyardı - Son Dakika
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