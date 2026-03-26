Toros Kadınları Emek Pazarı Büyüyor
Toros Kadınları Emek Pazarı Büyüyor

Toros Kadınları Emek Pazarı Büyüyor
26.03.2026 16:05
Kadın üreticilere eğitim veren pazar, el emeği ürünleri tanıtıyor ve her hafta ziyaretçileri ağırlıyor.

Kadın emeğini destekleyen ve el emeği ürünleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan Toros Kadınları Emek Pazarı, yeni üreticileriyle büyümeye devam ediyor.

Pazara dahil olan üretici kadınlar, satış sürecine başlamadan önce kapsamlı bir eğitim programına katıldı. Eğitim kapsamında Manavgat Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Koordinatörü Öğretim Görevlisi Özcan Utar tarafından hijyen ve sanitasyon eğitimi verildi. Ardından Manavgat Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü'nden Öğr. Gör. Dr. Fatma Kaya Güvercin tarafından pazarlama ve satış tekniklerine yönelik eğitim gerçekleştirildi. Yeni katılımcılar, eğitimlerin ardından ürettikleri birbirinden güzel demo ürünlerini tanıtarak pazardaki yerlerini aldı.

Toros Kadınları Emek Pazarı, Cumhuriyet Meydanı ırmak kenarında her Pazartesi ve Perşembe günleri vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. El emeği, göz nuru ürünlerin sergilendiği pazar, hem üretici kadınlara destek sunuyor hem de vatandaşlara doğal ve özgün ürünlere ulaşma imkanı sağlıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti
Yozgat’ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi
Şanlıurfa’da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
Trump’ı hiç umursamıyor Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi

15:56
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
15:45
Demet’in “Sen bir eve gel lan“ dediği eşi podyuma çıktı
Demet'in "Sen bir eve gel lan" dediği eşi podyuma çıktı
15:28
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
15:05
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
14:21
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
14:10
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
