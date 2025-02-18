Torosgaz'ın Kütahya'daki Gaz Dolum Yerleri Kapatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Torosgaz'ın Kütahya'daki Gaz Dolum Yerleri Kapatıldı

Torosgaz\'ın Kütahya\'daki Gaz Dolum Yerleri Kapatıldı

Ali İhsan Nazlı, dolum yerlerinin kapatılmasını halkı zor durumda bırakan bir uygulama olarak eleştirdi.

18.02.2025 16:59
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Tüketici Etik Değerler Federasyonu Başkanı Ali İhsan Nazlı, Torosgaz'ın Kütahya'daki gaz dolum yerlerinin kapatılmasını eleştirerek, bu adımın halkı zora sokan bir uygulama olduğunu belirtti. Nazlı, Kütahya'nın yaşlı nüfusun ve emeklilerin yoğun olduğu bir şehir olduğunu hatırlatarak, dolum yerlerini kapatma kararının nedenlerinin açıklanmasını istedi.

Nazlı, Kütahya'da KİOKS ve internet üzerinden gaz dolumu yapmayı bilmeyen birçok yaşlı vatandaş bulunduğunu ve bu yüzden halkı hazır kartlı sistemden faturaya geçirmeye yönelik bir çaba içinde olunduğunu ifade etti. Bu geçişin zorluk oluşturmasının yanı sıra, Çinigaz'ın bu stratejiyi halkı yıldırmak amacıyla kullandığını öne sürdü.

Torosgaz'ın baskıları sonucunda, Kütahya'daki hazır kart abone sayısının 44 binden 15 bine düştüğünü belirten Nazlı, dolum yerlerinin kapatılmasının, bu aboneleri faturalı hatlara geçirebilmek için yapılan bir yıldırma politikası olduğuna dikkat çekti.

Nazlı, ayrıca, bu durumu Torosgaz yetkililerine sorarak, gaz dolum tesislerinin kapatılma gerekçesini ve halkı zora sokan bu adımın amacını öğrenmek istediklerini söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Torosgaz'ın Kütahya'daki Gaz Dolum Yerleri Kapatıldı - Son Dakika

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