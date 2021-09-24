Toroslar Belediyesinde vezneler hafta sonu açık olacak

Toroslar Belediyesi, 30 Eylül 2021 Perşembe günü sona erecek olan '7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu' kapsamında belediye veznelerini bu hafta sonu açık tutacak.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve vergilerini rahatlıkla yapılandırmaları için belediyenin tahsilat vezneleri 25 Eylül Cumartesi ve 26 Eylül Pazar günü 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Vatandaşlar; emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, idari para cezası ve kanun kapsamındaki borçlarını yapılandırarak peşin ödemenin yanı sıra 6, 9, 12 ve 18 aya varan eşit taksitlendirme imkanından da faydalanabiliyorlar.

Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen vatandaşlar, 30 Eylül Perşembe günü mesai bitimine kadar Toroslar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecek. Vatandaşlar ayrıca belediyeye gelmeden www.toroslar-bld.gov.tr internet adresinde bulunan e-belediye sistemi üzerinden de başvurularını ve ödemelerini online olarak yapabilecekler. - MERSİN