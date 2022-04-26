Toroslar EDAŞ, yılın ilk çeyreğine ilişkin bakım ve onarım hedeflerini gerçekleştirdi - Son Dakika

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ) Osmaniye, Mersin, Kilis, Hatay, Gaziantep ve Adana'da yılın ilk çeyreğinde enerji nakil hattı şebeke güçlendirme ve yenileme, iletken yenileme, havai hatların izolasyonu, münferit ağaç budama ve trafo binaları çevresi düzenleme gibi işlemleri bakım faaliyetleri çerçevesinde tamamladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ yaptığı bakım, yenileme ve yatırımlarla bu yılın ilk 3 ayında koyduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Toroslar EDAŞ, Osmaniye'de hizmet verdiği 2 bin 802 trafo ve 12 bin 268 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yaptı. Osmaniye'nin çeşitli ilçelerinde 242 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 40 trafo ile 91 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 455 Km'lik hattın bakımı tamamlandı.

Şirket, Mersin'de 3 bin 263 aydınlatma armatürünün bakımını tamamlarken, 47 trafo ile 206 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 1013 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirdi.

Kilis'in ilçelerinde 23 aydınlatma armatürü ve 20 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştiren ekipler, 221 pano ile 59 trafo ve 13 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Hatay'ın ilçelerinde 3 bin 697 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 11 pano ile 149 trafo ve 107 dağıtım merkezin de kontrolünü gerçekleştirdi. Ayrıca kentte 834 kilometrelik hattın bakımını tamamladı.

Gaziantep'te 2 bin 793 aydınlatma armatürünün bakımını yapan ekipler, 444 pano ile 26 trafo ve 23 dağıtım merkezini elden geçirdi. Ayrıca kentte 555 kilometrelik hattın bakımını tamamladı. Şirket, Adana'da 4 bin 679 aydınlatma armatürünün bakımını, 2 pano ile 14 trafo ve 160 dağıtım merkezinin de kontrollerini gerçekleştirdi. Ayrıca kentte 607 kilometrelik hattın bakımını yaptı.

Böylece, Toroslar EDAŞ Osmaniye, Mersin, Kilis, Hatay, Gaziantep ve Adana'da yılın ilk çeyreğinde enerji nakil hattı şebeke güçlendirme ve yenileme, iletken yenileme, havai hatların izolasyonu, münferit ağaç budama ve trafo binaları çevresi düzenleme gibi 40'tan fazla işlemi bakım faaliyetleri çerçevesinde tamamladı.